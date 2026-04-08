Zaskakujący ruch nowo wybranych sędziów TK. Tak chcą złożyć ślubowanie

RMF FM informuje, że w czwartek o 12:30 ma dojść do ślubowania czworga wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowanie chcą oni złożyć w Sejmie. Nowo wybrani sędziowie TK wysłali zaproszenia do prezydenta Karola Nawrockiego.

Radio ustaliło, że pisma od czworga sędziów TK do prezydenta Karola Nawrockiego, to cztery osobne zaproszenia. Wszystkie listy zawierają zbliżoną treść.

„To zaledwie dwa akapity” – czytamy.

W piśmie czworo sędziów TK tłumaczy, że ponieważ uważają złożenie ślubowania za swój obowiązek, dlatego organizują zaprzysiężenie sami w Sejmie.

Sędziowie zapraszają preyzdenta Nawrockiego

Drugi akapit pism to zaproszenie na nie prezydenta. Zgodnie z Konstytucją sędziowie TK składają ślubowanie wobec prezydenta.

„Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Kancelarii Prezydenta, uprzejmie zapraszam Pana Prezydenta w dniu 9 kwietnia 2026 r. o godz. 13.30 do sali plenarnej Sejmu RP, gdzie złożę ślubowanie w celu podjęcia obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego” – napisano w piśmie do prezydenta, do którego dotarła "Rzeczpospolita".

Dwoje sędziów TK złożyło ślubowanie wobec prezydenta

Sejm wybrał 13 marca sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy zostali zgłoszeni formalnie przez Prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządowej.

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował odebrać ślubowanie od dwojga z nich w ubiegłą środę. To Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) i Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL). Sędziowie złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Na sędziów TK zostali wybrani przez Sejm: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę), Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) oraz Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL).

