"Jest pod presją". Dziś ważna decyzja Czarzastego

13 marca br. Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy zostali zgłoszeni formalnie przez Prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządowej. Do tej pory prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie jedynie od dwojga z nich. Do Pałacu Prezydenckiego zaproszeni zostali rekomendowany przez Polskę 2050 Dariusz Szostek oraz wskazana przez Polskie Stronnictwo Ludowe Magdalena Bentkowska. Wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość czeka pozostałą czwórkę. Wiadomo jednak, że rządzący nie planują czekać w nieskończoność na decyzję głowy państwa i szykują alternatywny scenariusz. Decyzję w tej sprawie ogłosić ma w środę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Taki ruch zapowiedział na antenie TOK FM Marek Siwiec.

Co dalej z wybranymi przez Sejm sędziami TK? Siwiec zapowiada decyzję Czarzastego

Szef Kancelarii Sejmu wyraził opinię, że poczucie chaosu w związku z sytuacją wokół TK jest "dotkliwe dla wszystkich". Powinno być jednak dotkliwe przede wszystkim dla prezydenta RP – wskazał.

Siwiec powiedział, iż spodziewa się, że jeszcze dziś marszałek Sejmu podejmie "odpowiednie decyzje". – Dlatego, że też jest pod presją, pod presją opinii publicznej, która mówi: "No dobra, dobra, jak długo to może trwać? Jak długo wszyscy jesteśmy robieni w przysłowiowego balona?" – tłumaczył. – To nie jest tak, że spokój, powściągliwa reakcja oznacza akceptację. No przecież jest jakaś granica, w której ktoś musi głośno powiedzieć: "No dość, no hola, hola" – dodawał.

"To się dzisiaj stanie"

Szef Kancelarii Sejmu przytoczył określenie użyte swego czasu m.in. przez Karola Nawrockiego, który podkreślił, że marszałek Sejmu jest o jedno bicie serca od prezydentury. Jak powiedział, Czarzasty wziął sobie to określenie do serca i "trudno, żeby pozostał bierny". – Uzyskałem zapewnienie jadąc tutaj, marszałek zapewnił mnie, że dzisiaj w tej sprawie ogłosi podjęte decyzje – powiedział i dodał: "Zapewnił mnie, że dzisiaj – i wierzę mu na pewno, że to się dzisiaj stanie – dzisiaj jest w podróży, więc zapewne jak wróci, to coś w tej sprawie państwo się dowiecie".

Na jakie rozwiązanie zdecyduje się zatem marszałek Czarzasty? Siwiec wskazał tu na scenariusz, w którym sędziowie będą ślubować przed Zgromadzeniem Narodowym.

Zmiany w TK. "Szatański plan rządu" na nową większośćCzytaj też:

"Potrzebna jest wasza zgoda". Czarzasty apeluje do koalicjantówCzytaj też:

Nowy ruch ws. zaprzysiężonych sędziów. Wkracza prezes TK