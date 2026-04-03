"Potrzebna jest wasza zgoda". Czarzasty apeluje do koalicjantów

W piątek marszałek Sejmu, a jednocześnie lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty zamieścił w mediach społecznościowych nagrania, na którym zwrócił się do partnerów z partii opozycyjnych. Jego apel dotyczy osób tej samej płci, które zalegalizowały swój związek w innych krajach.

– Idą Święta Wielkanocne. Chciałbym, żeby wszystkie rodziny były szczęśliwe i mam takie marzenie, które kieruję do swoich koalicjantów – zaczął Czarzasty, po czym zaapelował, aby zgodzili się oni na to, żeby ludzie, którzy biorą śluby za granicą, mieli swoje "małżeństwa" uznawane także w Polce. – My jako Lewica wszystko w tej sprawie zrobimy. Krzysztof Gawkowski, wicepremier, wszystko podpisze. Gajewski wszystko wprowadzi w ZUS-ie. Nasi prezydenci miast wszystko pozatwierdzają i wprowadzą to w życie – zapowiedział. – Właściwie potrzebna jest wasza zgoda – dodał marszałek Sejmu.

Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie o to walczyć. – Tak naprawdę nie o siebie, tak naprawdę o ludzi, którzy tak samo jak wy i my mają prawo do szczęścia – zakończył lider Lewicy, życząc "wszystkiego najlepszego".

Przełomowy wyrok NSA. Urząd ma wpisać do rejestru "małżeństwo jednopłciowe"

Przypomnijmy, że w piątek 20 marca Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał urząd stanu cywilnego w Warszawie do wpisania do polskiego rejestru aktu "małżeństwa jednopłciowego" zawartego za granicą. Urząd stanu odmówił wcześniej wpisania do rejestru stanu cywilnego takiego "aktu małżeństwa", wskazując, że polskie prawo nie dopuszcza takiej możliwości.

Rzecz dotyczy głośnej sprawy, w której w 2023 r. NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. Dwa lata później – w listopadzie 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznawać tzw. małżeństwo jednopłciowe za legalne, jeśli zostało ono zawarte w kraju, gdzie przepisy przewidują taką możliwość. Po odpowiedzi TSUE sprawa wróciła na wokandę NSA.

Czytaj też:

