"W katolickiej Polsce jest źle". Niemieckie media: Muszą uznać śluby jednopłciowe

W piątek Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał urząd stanu cywilnego w Warszawie do wpisania do rejestru aktu "małżeństwa jednopłciowego" polskich obywateli zawartego za granicą. PiS zapowiedziało złożenie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku ws. interpretacji prawno-konstytucyjnej dokonanej przez NSA, wskazując, że artykuł 18 Konstytucji RP jasno definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, zapewniając mu ochronę i opiekę państwa. Wątpliwości pojawiają się również wokół samego wyroku. W składzie orzekającym znalazł się bowiem sędzia określany przez środowiska lewicowo-liberalne jako "neosędzia".

"TAZ": Ważny wyrok

Niemiecka gazeta "Tageszeitung" oceniła wyrok wydany NSA jako "ważny i wyznaczający kierunek". "TAZ" przypomina, że sprawa dotyczyła małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Para postanowiła przenieść się do Polski. Mężczyźni złożyli wniosek o transkrypcję niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego; spotkali się jednak z odmową. Sprawa trafiła wówczas do sądów administracyjnych.

Niemiecka gazeta wyjaśniła, że orzeczenie NSA jest zgodne z ubiegłorocznym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE. Zaznaczono, "że trudno było przewidzieć, czy Polska zastosuje się do wyroku. Polska konstytucja stanowi, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny". "Konstytucja nie zakazuje jednak uznania małżeństw zawartych w innych krajach UE" – argumentował sędzia Leszek Kiermaszek.

Wyrok NSA został przyjęty przez obecnych na sali sądowej oklaskami – czytamy w "TAZ". W ogłoszeniu wyroku uczestniczyli działacze LGBTIQ oraz kilka par jednopłciowych. Zdaniem adwokatów nie jest jasne, czy wyrok dotyczy wszystkich par homoseksualnych, czy tylko osób, które przez dłuższy czas mieszkały za granicą. "Organizacje pozarządowe szacują, że małżeństwa jednopłciowe zawarło dotychczas za granicą ok. 40 000 polskich obywateli. Polska jest jednym z ostatnich krajów w Europie, w których nie można zawrzeć małżeństwa jednopłciowego, ani związku partnerskiego. Podobna sytuacja panuje w Bułgarii, Rumunii i Słowacji" – opisuje gazeta.

