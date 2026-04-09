Policja wkroczy do TK? Ujawniono, co planują sędziowie

"Uroczystość złożenia notarialnego ślubowania w sali kolumnowej Sejmu, próby osobistego dostarczenia dokumentów do Kancelarii Prezydenta i wejścia do Trybunału Konstytucyjnego" – to według ustaleń TVN24 plan działania sędziów TK, od których prezydent nie odebrał ślubowania.

Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski oraz Marcin Dziurda to osoby wybrane w marcu przez Sejm na sędziów TK, których Karol Nawrocki dotąd nie zaprosił do Pałacu Prezydenckiego w celu złożenia przysięgi. Postanowili, że zrobią to w czwartek (9 kwietnia) w Sejmie w obecności notariusza.

Sędziowie TK pominięci przez prezydenta chcą "ślubować" w Sejmie

Ceremonia zaplanowana na godz. 12:30 będzie podzielona na dwie części. Najpierw marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma wręczyć sędziom uchwały o ich wyborze na stanowisko sędziego TK. Następnie sędziowie mają odczytać ślubowanie i podpisać dokumenty w obecności notariusza.

"Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zaprosili Karola Nawrockiego na uroczystość w Sejmie, a wcześniej dwukrotnie prosili o wyznaczenie terminu ślubowania zgodnego z dotychczasową tradycją. Wobec braku działań prezydenta i braku podstaw prawnych do odmowy przyjęcia ślubowania, sędziowie TK twierdzą, że składają ślubowanie wobec prezydenta, co ich zdaniem nie musi oznaczać, że dzieje się to w obecności głowy państwa" – czytamy.

Według dwóch źródeł, na które powołuje się TVN24, sędziowie podejmą próbę wejścia do budynku Trybunału, aby objąć nowe obowiązki. W przypadku odmowy nie wykluczają zawiadomienia policji.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki nazwał to "hucpą" bez podstawy prawnej. Pałac Prezydencki stoi na stanowisku, że takie "ślubowanie" w Sejmie będzie nieważne i równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego TK.

