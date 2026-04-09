Szykuje się cyrk w Sejmie? Sędziowie TK mają powtórzyć ślubowanie

Według ustaleń RMF FM, sędziowie Magdalena Bentkowska i Paweł Szostek nie tylko wezmą udział w czwartkowym "zaprzysiężeniu" czwórki sędziów czekających na ślubowanie, ale też powtórzą je razem z nimi.

Uroczystość zaplanowano w Sejmie na godz. 12:30. "Ma to być wyraz solidarności i podkreślenie, że cała szósta wybranych 13 marca sędziów jest w dokładnie tej samej sytuacji" – czytamy.

Poza Szostkiem i Bentkowską Sejm wybrał na sędziów TK Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę oraz Annę Korwin-Piotrowską. Przed świętami cała czwórka wysłała pismo do prezydenta z pytaniem o datę przyjęcia od nich ślubowania. Ponieważ Karol Nawrocki nie odpowiedział, sędziowie zdecydowali, że złożą "ślubowanie" w Sejmie w obecności notariusza.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki nazwał to "hucpą" bez podstawy prawnej. Pałac Prezydencki stoi na stanowisku, że takie "ślubowanie" w Sejmie będzie nieważne i równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego TK.

Po odebraniu przez prezydenta ślubowania od sędziów Szostka i Bentkowskiej przed świętami, Bogucki tłumaczył, że sytuacja pozostałej czwórki jest analizowana i na razie nie ma w tej sprawie decyzji. Nie odpowiedział na pytania dziennikarzy, na jakiej podstawie prezydent nie przyjął od nich przysięgi.

Według nieoficjalnych informacji TVN24, po uroczystości w Sejmie sędziowie zamierzają udać się do budynku Trybunału w celu objęcia obowiązków. W przypadku odmowy mogą zawiadomić policję.