Sygnał alarmowy dla Tuska. Są wyniki najnowszego sondażu

Jak Polacy oceniają rząd Donalda Tuska? Odpowiedź na to pytanie przynosi najnowszy sondaż przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie Polsat News. Jest ona bez wątpienia niepokojącym sygnałem dla premiera.

Polacy ocenili rząd Tuska. Wyniki najnowszego sondażu

Okazuje się, że pozytywnie rząd ocenia 41,1 proc. wszystkich ankietowanych, z czego 10,4 proc. z tej grupy wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", a 30,7 proc. – "raczej dobrze".

Przeciwnego zdania jest większość, bo 52,6 proc. respondentów. 37 proc. pytanych z tej grupy ocenia gabinet Donalda Tuska "zdecydowanie źle", a 15,6 proc. – "raczej źle".

Pozostałe 6,4 proc. pytanych nie miało sprecyzowanej opinii w tej sprawie.

Szczegółowa azanliza wyników pokazuje, że lepsze zdanie o rządzie mają kobiety (48,1 proc. pozytywnych, 44,6 proc. negatywnych) niż mężczyźni (33,5 proc. pozytywnych, 61,1 proc. negatywnych). Częściej pochlebnie o gabinecie Tuska wypowiadali się również mieszkańcy miast o zaludnieniu powyżej 250 tys. osób i posiadacze wyższego wykształcenia. "Największą grupę sympatyków rządu stanowią wyborcy w wieku 60-69 lat (55,7 proc. pozytywnych głosów) oraz w wieku 50-59 lat (51,3 proc. dobrych ocen). Z kolei najmniejsze poparcie deklarują Polacy w wieku 30-39 lat (23,4 proc.)" – czytamy.

Wymowne okazują się dane pochodzące od wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Wśród nich bowiem rząd Donalda Tuska nie uzyskał ani jednej "zdecydowanie pozytywnej" oceny. Miażdżąca większość, bo aż 94,9 proc. sympatyków PiS wystawiła rządowi ocenę negatywną. Podobnie sytuacja wygląda wśród wyborców Konfederacji. Tu mowa o 91,1 proc. krytycznych ocen.

Wymowna ocena zwolenników PiS i Konfederacji, rozłam w elektoracie Lewicy

Co zrozumiałe pozytywne zdanie o rządzie ma 84 proc. osób deklarujących się jako elektorat Koalicji Obywatelskiej. Ciekawie prezentują się z kolei wyniki Nowej Lewicy. Polsat News wskazuje tu na pewnego rodzaju rozłam. "Choć większość (57,1 proc.) wyraża się przychylnie o rządzie, znaczącą część stanowią jednocześnie jego krytycy (36,4 proc.)" – napisano.

Krytyczni wobec rządu okazują się również wyborcy Polski 2050 i PSL, z których 51,6 proc. wystawiło mu oceny negatywne.

Badanie IBRiS dla Polsat News zostało zrealizowane w dniach 8-13 kwietnia 2026 roku na próbie 1000 osób, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).