Obejdą weto prezydenta ws. SAFE? Bosacki: To jest możliwe

W piątek Sejm przegłosował ustawę ws. programu SAFE. – Jestem przekonany, że uda się jeśli nie całość, to większość tego programu wprowadzić w życie. Dla dobra polskiego bezpieczeństwa i polskiego przemysłu obronnego, innymi środkami – zapowiada Marcin Bosacki, pytany w Radiu Zet o to, co zrobi rząd, jeśli prezydent zawetuje SAFE. Wprowadzenie bez ustawy? – Tak, to jest możliwe – zaznacza. Wiceszef MSZ tłumaczy, że "takie postępowanie prezydenta byłoby niebywałym szkodnictwem". – To program, który ma same plusy i z przyczyn albo lobbystycznych, albo z powodu strasznej głupoty obóz PiS go kontestuje – uważa wiceminister spraw zagranicznych.

Wiceminister podkreśla, że to nie jest żadna pułapka, a PiS mówiąc tak "boi się własnej niekompetencji i własnych ciągot autorytarnych". – W programie SAFE są absolutnie same plusy. To tani program kredytowy, spłaca rozłożona na ponad 40 lat, przez 10 lat się nie spłaca kapitału. Nie trzeba płacić do niego VAT-u. SAME plusy – wylicza wiceszef MSZ.

Pytany o to, dlaczego np. Niemcy, Szwecja czy Holandia nie chcą SAFE, skoro to tak dobra pożyczka, wiceszef polskiej dyplomacji komentuje, że „program najbardziej jest potrzebny wschodniej flance, ale też korzystają z niego Włosi czy Belgowie, a kilka krajów ma tańszą albo porównywalną możliwość kredytową”. – Nadal mamy znacząco wyższe stawki pożyczki pieniędzy na rynku i dlatego dla nas oraz dla wielu innych krajów ten program jest niezwykle korzystny. On jest poza budżetem. Nie obciąża naszego ratingu, wskaźników zadłużenia – dodaje Marcin Bosacki.

Bosacki zapytany o to, czy ws. SAFE powinno odbyć się referendum, odpowiada, że nie.

Rząd przyjął projekt ws. SAFE. Domański: Polska głównym beneficjentem programu

Rząd przyjął w środę projekt ustawy ws. SAFE. – Skorzysta przede wszystkim polski przemysł – zapewnił minister finansów Andrzej Domański. Propozycja dotycząca Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE została przedłożona przez Ministra Obrony Narodowej.

Projekt umożliwi Polsce wykorzystanie pieniędzy z unijnego programu przeznaczonego na rozwój bezpieczeństwa i obronności. Polska złożyła wniosek o pożyczkę w wysokości prawie 200 mld zł.

"Nowe przepisy tworzą jasne zasady pozyskiwania, zarządzania i wydatkowania tych środków, przy zachowaniu kontroli finansów publicznych i wymogów UE. SAFE to program wspierający inwestycje w europejski przemysł obronny. Polska złożyła wniosek o pożyczkę w wysokości ponad 43,7 mld euro, czyli prawie 200 mld zł. Blisko 80 proc. tej kwoty ma trafić do polskiej zbrojeniówki. Nasz kraj jest głównym beneficjentem programu SAFE" – czytamy w komunikacie.

