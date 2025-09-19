Niemcy zachwyceni polską gospodarką. "Dogania potęgi"

Jak podkreśla telewizja ARD na swoich stronach internetowych, "podczas gdy Niemcy pogrążone są w kryzysie gospodarczym, sąsiednia Polska odnosi sukcesy gospodarcze; tylko w ostatnim kwartale odnotowała ponad trzyprocentowy wzrost".

ARD wskazuje na słowa Christophera Fussa, analityka z agencji Germany Trade and Invest, który zauważa, że polska gospodarka rośnie mniej więcej trzy razy szybciej niż średnia unijna. Wspomniana tendencja utrzymuje się od lat.

Niemiecka telewizja przyznaje, że choć pod względem całkowitej siły gospodarczej Polska pozostaje daleko w tyle za sąsiadami zza Odry, to jednak dystans ulega bardzo szybkiemu skrócenia. Chrisopher Fuss podkreśla, że w Polsce można wyczuć aspiracje do zasilenia grona europejskich liderów gospodarczych. Analityk zwraca uwagę, że Polacy z większą otwartością podchodzą do nowych technologii.

Mniej biurokracji w Polsce. Niemcy wskazują przykład

Jako jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy ARD wskazuje możliwość załatwienia wielu spraw przez internet. "Dzięki temu można bardzo szybko zakładać start-upy, znacznie szybciej niż w Niemczech. Polska stała się obecnie popularną lokalizacją przemysłową" – czytamy.

Thomas Obst, ekonomista z Instytutu Niemieckiej Gospodarki (IW), mówi w rozmowie ze stacją, że wiele firm przenosi swoją działalność do Polski ze względu na niższe koszty.

— Nie tylko polskie przedsiębiorstwa średniej wielkości inwestują w Polsce, ale także wiele firm zagranicznych, innych firm europejskich, firm amerykańskich — podkreśla Obst.

Jak wskazuje niemiecka telewizja, "sukces gospodarczy Polski od dłuższego czasu wyraźnie widać również na warszawskiej giełdzie". "Od początku roku rynek akcji wzrósł o 30 procent" – czytamy na stronach ARD.

