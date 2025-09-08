Agencja obniża perspektywę Polski. Oto możliwe konsekwencje

Chociaż Fitch utrzymał dotychczasowy rating Polski, to jednak decyzja o obniżeniu prognozy może wywoływać niepokój. Inwestorzy mogą bowiem zacząć obawiać się, czy polskie obligacje skarbowe to bezpieczny instrument inwestycyjny.

Obawy te, jak wskazują eksperci Credit Agricole, nie są bezpodstawne. Decyzja agencji ratingowej może negatywnie wpłynąć na kurs złotego, osłabiając go.

"Analitycy Credit Agricole wskazują, że czwartkowa konferencja EBC będzie ważna z punktu widzenia kształtowania się kursu polskiej waluty. W przypadku braku zmian w polityce pieniężnej, co jest zgodne z konsensusem rynkowym, konferencja powinna być neutralna dla złotego" – podaje portal money.pl.

Polska gospodarka wpadnie w kłopoty?

"Od czasu naszej ostatniej analizy ryzyko dla polskich finansów publicznych wzrosło. Znaczne odchylenia fiskalne w latach 2024 i 2025, przy deficycie wynoszącym średnio 6,7 proc. PKB, zwiększone wyzwania polityczne związane z wdrażaniem środków fiskalnych oraz brak wiarygodnej strategii konsolidacji fiskalnej prawdopodobnie utrudnią Polsce znaczące zmniejszenie deficytu fiskalnego przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi w 2027 r." – czytamy w raporcie agencji ratingowej.

Opozycja bije na alarm, oskarżając rząd o zadłużanie państwa i sprowadzanie niebezpieczeństwa na finanse publiczne.

"Decyzja agencji Fitch, która utrzymała rating Polski na poziomie A-/F1, ale zmieniła perspektywę na negatywną, może mieć istotny wpływ na perspektywy finansowania modernizacji technicznej" – podkreślił Mariusz Błaszczak.

"Polska planuje ponosić wysokie wydatki na obronność, co wymaga zaciągania dodatkowego długu. Wyższe koszty finansowania mogą ograniczyć dostępny budżet na modernizację techniczną wojska, zmuszając rząd do poszukiwania oszczędności lub dodatkowych źródeł finansowania" – napisał poseł PiS na platformie X.

