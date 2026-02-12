Ruch polskiego giganta branży gier. Chodzi o miliardy złotych

"Walne Zgromadzenie spółki, działając na wniosek zarządu spółki, postanawia niniejszym, na podstawie § 3 ust. 5 Uchwały Programu Motywacyjnego B, wyznaczyć Warunek Wynikowy na lata obrotowe 2026-2029 w kwocie 5 000 000 000,00 zł. Warunek Wynikowy odpowiada sumie skonsolidowanych wyników netto z działalności kontynuowanej Grupy Kapitałowej CD Projekt za wskazany okres 4 lat obrotowych" – czytamy w projekcie uchwały.

Tyle wyniesie warunek wynikowy. Padła kwota

Zarząd spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wniosek o wyznaczenie Warunku Wynikowego w Programie Motywacyjnym B dla uprawnień przyznawanych w 2026 roku na 5 mld zł. Zaproponowany warunek wynikowy jest ambitny i spójny z interesem akcjonariuszy spółki w długim terminie, zaznaczono w uzasadnieniu projektu uchwały.

"Osiągnięcie 5 mld zł skumulowanego zysku netto w latach obrotowych 2026 2029 zakłada dalszy dynamiczny rozwój biznesu poprzez konsekwentną realizację Strategii Rozwoju CD Projekt. W nadchodzących latach spółka będzie aktywna w obszarze produkcji i wydawania wysokiej jakości gier RPG oraz będzie koncentrować się na wzmacnianiu potencjału posiadanych marek poprzez m.in. wprowadzanie na rynek produktów towarzyszących we współpracy z zewnętrznymi partnerami. Działania te będą wspierały budowanie wartości spółki, w tym jej wyceny na GPW" – podano także w uzasadnieniu.

CD Projekt to notowany na GPW deweloper gier wideo z gatunku RPG. Sztandarowymi produkcjami studia CD Projekt RED jest seria "Wiedźmin" oraz "Cyberpunk 2077".

Wielki sukces polskiej gry. Sprzedano miliony kopii

"Największy wpływ na osiągnięte w III kwartale 2025 r. przychody ze sprzedaży Grupy CD Projekt miała bieżąca, mocna sprzedaż wydanych gier, w tym głównie 'Cyberpunka 2077' wraz z dodatkiem 'Widmo Wolności' – podała spółka.

"Wysoka sprzedaż gry sprawiła, że w omawianym okresie 'Cyberpunk 2077' przekroczył kolejny, istotny próg sprzedażowy" – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CD Projektu sięgnęły 349,07 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 227,45 mln zł rok wcześniej.

