Polski producent gier wchodzi do branży militarnej. Podano szczegóły

"W ramach prowadzonego procesu przeglądu opcji strategicznych rozważane są dalsze zmiany w strukturze akcjonariatu emitenta, a także dywersyfikacja działalności oraz przychodów spółki. Jednym z kierunków analizowanych przez zarząd – równolegle do kontynuacji działalności w sektorze gier wideo – jest rozszerzenie działalności emitenta na sektor militarny oraz rozpoczęcie aktywności w obszarze tworzenia i rozwoju technologii przeznaczonych do zastosowań wojskowych oraz podwójnego zastosowania (dual-use), w tym w szczególności rozwiązań związanych z bezzałogowymi systemami powietrznymi (dronami) oraz systemami obrony i monitoringu przestrzeni powietrznej (Air-Defence) dla ochrony infrastruktury krytycznej, takiej jak lotniska wojskowe" – czytamy w komunikacie.

Są już pierwsze rozmowy

W związku z powyższym Klabater przystąpił do wstępnych rozmów z wybranymi podmiotami operującymi w przedmiotowym segmencie.

"Celem prowadzonych analiz jest identyfikacja potencjału rozwoju emitenta w nowych obszarach działalności, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności operacyjnej w ramach dotychczasowego modelu funkcjonowania. Jedną z analizowanych opcji jest budowa struktury grupy kapitałowej i wydzielenie działalności gamingowej do wyspecjalizowanej spółki zależnej. Taki model miałby na celu zwiększenie przejrzystości organizacyjnej, zapewnienie klarownego rozdziału obszarów działalności oraz elastyczność w dalszym rozwoju grupy emitenta. Jednocześnie, w okresie trwania przeglądu, emitent będzie kontynuować realizację dotychczasowej strategii operacyjnej, dbając o ciągłość i stabilność prowadzonej działalności" – czytamy dalej.

Opcja strategiczna nie została jeszcze wybrana

Spółka podkreśliła jednocześnie, że dotychczas nie podjęła decyzji w zakresie wyboru konkretnej opcji strategicznej, a proces przeglądu opcji strategicznych nadal trwa i będzie kontynuowany.

"Przegląd ma charakter otwarty, a jego efektem może być zarówno dywersyfikacja profilu działalności spółki, jak i modyfikacja struktury właścicielskiej, w zależności od wyników prowadzonych rozmów i analiz" – podsumowano.

Klabater to polski wydawca i producent gier wideo, notowany na NewConnect. Spółka ma na swoim koncie wydanie gier "Moonshine Inc.", "We. The Revolution", "Heliborne", "Crossroads Inn" oraz wielu innych na komputery PC oraz konsole. Spółka oferuje również usługi portingowe, przenosząc uznane tytuły z PC na platformy konsolowe.

