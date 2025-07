Polska się zbroi. Powstaną trzy nowe fabryki amunicji

PGZ zakończyła proces analiz i negocjacji ofert w zakresie wyboru dostawcy technologii produkcji amunicji 155 mm.

Grupa przystępuje obecnie do uzgodnienia szczegółowych zapisów umów z docelowym partnerem. Podstawą dalszych działań jest dofinansowanie przez Skarb Państwa w wysokości 2,4 mld zł. W planie jest realizacja kolejnych projektów związanych z produkcją prochów wielobazowych i produktów wysokoenergetycznych.

Będą trzy nowe fabryki

"Pierwsza fabryka odpowiedzialna będzie za produkcję pocisków w obecnej technologii z dotychczasowymi partnerami, z założeniem istotnego zwiększenia posiadanych zdolności wytwórczych do 100 tys. szt. rocznie. Druga fabryka będzie nastawiona na produkcję nowej generacji pocisków dla armatohaubic m.in. KRAB, KRAB-2 oraz K9 do 80 tys. szt. rocznie. Trzecia fabryka, tj. prochownia, ma stanowić centrum odpowiadające za produkcję nowej generacji prochów oraz ładunków do amunicji wielkokalibrowej. Ponadto obie fabryki będą nadal produkować inne rodzaje amunicji wielkokalibrowej, w tym 120 mm" – czytamy w komunikacie.

Działania w obszarze pierwszej i drugiej fabryki są realizowane w ramach przyznanego spółkom amunicyjnym Grupy PGZ dofinansowania z Funduszu Inwestycji Kapitałowej na kwotę 2,4 mld zł. W najbliższych tygodniach planowane jest złożenie przez PGZ wniosku do FIK na dofinansowanie realizacji prochowni.

"Harmonogram działań realizowanych przez spółki amunicyjne PGZ zakłada, że od 2028 r. osiągnięte zostaną zdolności produkcyjne do 150-180 tys. w zakresie kluczowej obecnie amunicji 155 mm" – podano.

Polska Grupa Zbrojeniowa to grupa kapitałowa skupiająca blisko 70 zakładów przemysłowych, obiektów serwisowych i ośrodków badawczych kluczowych dla polskiego przemysłu obronnego. Jest producentem innowacyjnych systemów i rozwiązań używanych przez Siły Zbrojne RP oraz formacje sojusznicze.

