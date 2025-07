"Wspaniały dzień". Olbrzymie dofinansowanie na budowę fabryk amunicji

Zakłady Metalowe Dezamet, Mesko, Zakłady Chemiczne Nitro-Chem oraz Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat – spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) – otrzymają łącznie 2,4 mld zł dofinansowania z Funduszu Inwestycji Kapitałowych na rozbudowę zdolności produkcyjnych amunicji wielkokalibrowej 155 mm, podało Ministerstwo Aktywów Państwowych.

– Dzisiaj jest wspaniały dzień dobrych informacji dla polskiego wojska, dla naszego przemysłu zbrojeniowego, dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny, dla budowy wielkiej, silnej, niepodległej Polski. To wielki dzień, bo kilkadziesiąt minut temu Ministerstwo Aktywów Państwowych, po ustawie o przekazaniu środków na budowę fabryk amunicji w Polsce, dzisiaj minister Jaworowski jako minister aktywów państwowych przekazał 2,4 mld zł do czterech spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej na rzecz budowy fabryk amunicji – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej.

– Coś, co było przez lata niemożliwe, nieudolności tych, którzy za to odpowiadali wcześniej, stało się faktem. Nie odbyłoby się to bez MON, bo duży wkład pieniędzy, które trafiły do Funduszu Inwestycji Kapitałowych, pochodził na mocy ustawy ze środków MON, środków na obronność – kontynuował.

Dofinansowanie fabryk amunicji

W ramach podpisanych umów pomiędzy MAP i PGZ, Dezamet otrzyma 1 358 mln zł dofinansowania na rozbudowę potencjału produkcyjnego amunicji 155 mm, Mesko – 887,2 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych korpusów 155 mm, Nitrochem – 113,3 mln zł na zakup linii technologicznej do elaboracji amunicji 155 mm, a Gamrat – 66,2 mln zł na budowę instalacji i produkcji gazogeneratorów.

– Pierwsze środki zostaną rozdysponowane już w tym miesiącu, a osiągnięcie tych zdolności produkcyjnych jest planowane pod koniec 2027 roku. Docelowo będziemy w stanie produkować od 150 do 180 tys. pocisków wielkokalibrowych – powiedział minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski podczas konferencji prasowej.

Jaworowski zapewnił, że bardzo rygorystycznie będzie nadzorować wykonanie tych inwestycji, tak żeby zmieściły się w harmonogramie.

– Przyznane środki umożliwią nam zwiększanie mocy produkcyjnych i rozbudowę infrastruktury. To również otwarta droga do wejścia w nowe technologie, wzrost rentowności i dalsze zwiększanie konkurencyjności na rynku krajowym i europejskim. W ramach przyznanych środków mamy przygotowaną koncepcję organizacji 3 fabryk amunicji. Będą one oparte zarówno o rozbudowę już istniejących zakładów, jak również budowę nowych linii technologicznych na potrzeby amunicji 155 mm. Prace przygotowawcze są już w toku. Już dziś realizujemy kontrakt na dostawy 280 tys. szt. amunicji 155 mm dla Sił Zbrojnych RP. To, o czym mówimy w kontekście rozbudowy naszych spółek amunicyjnych, to dążenie, wszędzie tam gdzie to konieczne, możliwe i uzasadnione biznesowo, do pełnej autonomii przemysłowej, kontroli nad produkcją oraz bezpieczeństwem łańcucha dostaw – podsumował pierwszy wiceprezes PGZ Arkadiusz Bąk.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to grupa kapitałowa skupiająca kilkadziesiąt zakładów przemysłowych, obiektów serwisowych i ośrodków badawczych kluczowych dla polskiego przemysłu obronnego. Jest producentem innowacyjnych systemów i rozwiązań używanych przez Siły Zbrojne RP oraz formacje sojusznicze.

Czytaj też:

Zgubili 240 min przeciwpiechotnych. Staną przed sądemCzytaj też:

Żołnierz zbierał podpisy na Trzaskowskiego. Są zarzuty