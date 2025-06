Żołnierz zbierał podpisy na Trzaskowskiego. Są zarzuty

Na terenie jednostki wojskowej w Czarnem (woj. pomorskie), która wchodzi w skład 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów w Złocieńcu, jeden z oficerów zbierał podpisy pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego (Koalicja Obywatelska) w wyborach prezydenckich.

O sprawie jako pierwszy pod koniec maja poinformował portal Niezalezna.pl. Jak podano, dowódca miał zmuszać podległych mu żołnierzy, żeby składali podpisy pod kandydaturą Trzaskowskiego. "Zbierał numery PESEL i bezpardonowo nalegał na podpis na listach poparcia. Jednemu z żołnierzy miał nawet za podpis obiecać dni wolne" – mogliśmy przeczytać.

Co grozi żołnierzowi za zbieranie podpisów w jednostce wojskowej?

Porucznik Adam W. usłyszał zarzut naruszenia art. 497 par. 2 Kodeksu wyborczego, który zakazuje zbierania podpisów na terenie jednostek wojskowych. Grozi mu kara grzywny w wysokości od tysiąca do 10 tys. złotych. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński przekazał w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że postępowanie przygotowawcze w tej sprawie jest w toku. Do tej pory przesłuchano 11 świadków.

Pełniący obowiązki rzecznika 2. Brygady Zmechanizowanej mjr Grzegorz Kruk powiedział "Rz", że "zwykle w takich sytuacjach jest prowadzone postępowanie dyscyplinarne, ale nie podlega ono upublicznieniu". "Major nie słyszał, aby z tej jednostki został zwolniony żołnierz za postawienie zarzutów z Kodeksu wyborczego" – czytamy.

Nawrocki wygrał wybory prezydenckie

Druga tura wyborów prezydenckich odbyła się w zeszłą niedzielę. Nowym prezydentem RP został Karol Nawrocki. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość zdobył 50,89 proc. (10 606 628 głosów). Z kolei kandydata Koalicji Obywatelskiej, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego poparło 49,11 proc. wyborców (10 237 177). Frekwencja wyniosła 71,63 proc.

