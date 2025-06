Tak Trzaskowski skomentował swoją porażkę. Jest nagranie

Drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Karol Nawrocki. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość zdobył 50,89 proc. (10 606 628 głosów). Z kolei kandydata Koalicji Obywatelskiej, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego poparło 49,11 proc. wyborców (10 237 177). Frekwencja wyniosła 71,63 proc.

Rafał Trzaskowski odniósł się do wyniku wyborów w specjalnym nagraniu wideo, które opublikował w mediach społecznościowych.

"Dla mnie to też trudny moment"

Kandydat Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że w wyborach walczył o zwycięstwo "do samego końca". Podziękował za zaangażowanie i wsparcie wyborców.

– Niestety, choć daliśmy z siebie wszystko, absolutnie wszystko, nasze wspólne starania okazały się tym razem nieskuteczne. Wiem, że jesteście teraz smutni, rozczarowani, wkurzeni, a nawet wściekli. Nie muszę Wam chyba mówić, że dla mnie to też trudny moment. Ale to nie jest czas, żeby załamywać ręce. Nie ma też sensu obrażać się na rzeczywistość. Zabrakło niewiele, ale jednak zabrakło. To jest nieodłączny element demokracji. Po prostu nie zawsze się wygrywa – powiedział prezydent Warszawy.

Jak przyznał Trzaskowski, "więcej głosów zdobyła inna niż moja wizja prezydentury i przyszłości Polski". – Ale wizja, z którą do tych wyborów szedłem, razem z Wami, Polski opartej na wspólnocie, na wartościach, na uczciwości na walce o równe szanse dla wszystkich, na silnej pozycji w sojuszach, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Sojuszu Północnoatlantyckim zyskała również gigantyczne poparcie. Ponad 10 mln Polek i Polaków się za nią opowiedziało – zastrzegł polityk.

– Dziś chcę się zwrócić właśnie do Was, do tych milionów osób, które z takim pomysłem na Polskę zagłosowały 1 czerwca. Kochani, skończyła się kampania, skończyła się nie po naszej myśli ale wraz z jej końcem wiele rzeczy pozostaje niezmiennych. Jestem o tym naprawdę przekonany – podkreślił Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski: Trzeba mobilizować koalicję

Prezydent Warszawy podkreślił, że wartości takie jak otwartość, uczciwość, wspólnota, solidarność, są "nadal ważne i aktualne". – Ta wizja dalej jest warta tego, żeby o niej marzyć, żeby o nią walczyć, żeby starać się wcielić ją w życie. To będzie wymagało mnóstwa pracy i zaangażowania nas wszystkich. Wszystkich, którzy mają wizję i to marzenie podzielają. Na razie do tego celu będziemy musieli dążyć z wykorzystaniem innych narzędzi niż prezydentura Rzeczypospolitej, ale tych innych możliwości jest naprawdę mnóstwo. Większość w parlamencie i rząd tworzy przecież demokratyczna Koalicja 15 Października. Koalicja niełatwa, zróżnicowana, ale połączona fundamentalnymi wartościami – tłumaczył polityk.

Jak zaznaczył Trzaskowski, warto wspierać koalicję rządzącą i mobilizować ją do działania, bo "nie ma wątpliwości, że pewne rzeczy trwają za długo, pewne sprawy wciąż pozostają niezałatwione". – To się musi jak najszybciej zmienić, bo nie mamy prawa roztrwonić gigantycznego kapitału zaufania, jakim Polki i Polacy obdarzyli nas 15 października 2023 roku i teraz 1 czerwca tego roku – podkreślił były kandydat na prezydenta.

Rafał Trzaskowski podkreślił, że konieczna jest "konsolidacja", bo w przeciwnym razie podzielona koalicja po prostu przegra.

Polityk zaznaczył, że będzie kontynuował swoją pracę jako prezydent Warszawy, by "jak najlepiej wykorzystać tę kadencję".

– Głowa do góry! Wszystko wciąż przed nami – zakończył Trzaskowski.

