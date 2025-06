W koalicji nastroje są fatalne. "Jak można było przegrać z kandydatem o takiej biografii"

Dziennik informuje, że "w koalicji nastroje są fatalne". – A dziwi się pani? Jak można było przegrać z kandydatem o takiej biografii – powiedział gazecie jeden z polityków KO. – Zapewne nie unikniemy poszukiwania winnych porażki Trzaskowskiego, ale najważniejsze, by teraz się przegrupować i pójść do przodu – dodał.

Według gazety, która powołuje się na rozmowy z politykami koalicji rządzącej, w kuluarach krążą różne wersje przyczyn przegranej. "W samej KO można usłyszeć, że zawiniła koncepcja kampanii. Np. że była zbyt anachroniczna wobec tej, na którą postawił PiS" – czytamy.

– Sztabowcy wysyłali Trzaskowskiego na ryneczki i targi, co było bez sensu, tracił tam masę czasu, nie przebijało się to do wyborców. A co robił wtedy PiS? Obok ryneczków miał mocną kampanię w serwisach społecznościowych. To dziś kluczowe narzędzie wpływania na nastroje. PiS to potrafi, my wciąż nie za bardzo – narzeka rozmówca "Wyborczej".

Koalicja zbiera się po porażce w wyborach prezydenckich. Trzaskowski złym kandydatem?

Politycy, którzy zastrzegli sobie anonimowość, żalą się na łamach "GW", że KO jednak źle wybrała samego kandydata. Że może lepszy byłby Radosław Sikorski, do którego namawiali ludowcy.

– No niestety, nasi wyborcy podchodzili i mówili nam to wprost, że kampania stała się monotonna, wciąż te same hasła, letni nastrój. Emocje ściągał za to konkurent, to trzeba przyznać – stwierdził polityk KO.

Dziennikarze usłyszeli, że zawinił również Szymon Hołownia, który uważał, że m.in. na krytyce Trzaskowskiego zbuduje poparcie w pierwszej turze. Kolejnym winnym, szczególnie według PSL, jest Adrian Zandberg, bo odmówił poparcia kandydata KO.

"Mimo wzajemnych oskarżeń o błędy w kampanii, nasi rozmówcy deklarują jedność, zapowiadają polityczną ofensywę. Ma być rekonstrukcja rządu, odchudzenie resortów, przegrupowanie sił i wybicie postulatów ważnych dla Polaków" – wylicza gazeta.

