PKP liczy na zarobek. Ujawniono nową strategię

Spółka matka – PKP SA – zakłada intensyfikację inwestycji na dworcach, natomiast dla PKP Cargo kluczowym celem jest utrzymanie pozycji lidera rynku kolejowych przewozów towarowych. Wyzwaniem dla tej ostatniej spółki pozostaje wdrożenie i kompleksowa realizacja planu restrukturyzacyjnego, stabilizacja sytuacji płynnościowej oraz poprawa rentowności działalności.

"Grupa PKP oraz Polskie Koleje Państwowe SA przyjęły kluczowe dokumenty strategiczne wyznaczające kierunki rozwoju na najbliższe lata. Wśród filarów strategii Grupy PKP znalazły się: kompleksowa obsługa pasażerów kolei, rozwój oferty, inwestycje w tabor, infrastrukturę i nieruchomości, wzmocnienie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa oraz poprawa wyników finansowych. Z kolei PKP SA zakłada dalsze wspieranie interesów Grupy PKP, intensyfikację inwestycji na dworcach oraz zapewnienie efektywnego zarządzania majątkiem spółki" – czytamy w komunikacie

Co przewiduje strategia PKP na lata 2026-2030?

Strategia definiuje model zarządzania Grupą PKP oparty na wzmocnionej koordynacji, zapewniający elastyczność i szybkie reagowanie spółek na zmiany rynkowe. PKP SA, jako spółka dominująca, pełni rolę koordynatora holdingu, wyznaczając długoterminowe cele oraz nadzorując działania spółek w kluczowych obszarach, takich jak finanse, inwestycje czy obszar badawczo-rozwojowy, wyjaśniono.

"Strategia Grupy PKP na lata 2026-2030 ma charakter wieloaspektowy i odpowiada na złożoną rolę kolei w polskiej i europejskiej gospodarce. Z jednej strony jasno definiuje nasze ambicje rozwojowe, z drugiej – realnie identyfikuje wyzwania, przed którymi stoi sektor kolejowy. W nadchodzących latach konsekwentnie będziemy skupiać się na jakości usług, innowacyjności oraz zrównoważonym rozwoju, dostrzegając jednocześnie istotne szanse m.in. w rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce, nowych technologiach, rosnącym zapotrzebowaniu na ekologiczny transport oraz wykorzystaniu krajowych i unijnych środków na rozwój taboru, infrastruktury i wsparcie mobilności wojskowej" – powiedział prezes PKP SA i Grupy PKP Alan Beroud, cytowany w komunikacie.

Do 2030 roku Grupa PKP planuje umocnić swoją pozycję w przewozach pasażerskich oraz podnieść standardy obsługi podróżnych. Priorytetem będzie rozwój oferty, zapewnienie wysokiego komfortu podróży, punktualności i dostępności usług, co pozwoli lepiej funkcjonować w realiach rosnącej konkurencji i otwarcia rynku. PKP SA skoncentruje się na inwestycjach dworcowych, obejmujących budowę nowych obiektów oraz rewitalizację dworców zabytkowych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych i Programu Dworce Przyjazne Pasażerom, z zachowaniem zasad dostępności dla wszystkich użytkowników. Spółka będzie także standaryzować usługi dworcowe w szczególności w obszarach bezpieczeństwa, informacji pasażerskiej, wsparcia osób o ograniczonej mobilności oraz oferty handlowo-usługowej. Zaplanowano również integrację lokalnych systemów informacji pasażerskiej (m.in. wyświetlacze z informacjami o odjazdach i przyjazdach pociągów) z systemami i urządzeniami PKP Polskich Linii Kolejowych. Równolegle rozwijane będą nowe usługi, takie jak myjnie samochodowe, parkingi, stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy uniwersalny biletomat. Analizowane będzie połączenie systemów planowania podróży i zakupu biletów w Grupie PKP, bieżące informowanie pasażerów o składach pociągów czy awariach infrastruktury, np. wind, oraz stworzenie zintegrowanych punktów informacji i obsługi klienta na dworcach typu premium, wymieniono.

Cztery priorytety dla spółki

"Przyjęta strategia PKP SA na lata 2026-2030 opiera się na czterech kluczowych priorytetach: kliencie, efektywności biznesowej, zarządzaniu Grupą PKP i konsolidacji sektora kolejowego oraz doskonaleniu procesów wewnętrznych. To one wyznaczają kierunek naszych działań i stanowią fundament realizacji misji spółki PKP w nadchodzących latach. Koncentrujemy się m.in. na standaryzacji usług na dworcach, cyfryzacji obsługi klientów, integracji narzędzi informacji pasażerskiej, wzmacnianiu współpracy z innymi podmiotami oraz transformacji działalności PKP zgodnie z zasadami ESG" – podkreślił wiceprezes Dariusz Grajda.

PKP Intercity ma konsekwentnie rozwijać ofertę swoich połączeń, w tym o połączenia międzynarodowe, wzmacniając swoją konkurencyjność poprzez inwestycje w nowoczesny tabor, jego modernizację oraz poprawę punktualności. Spółka chce zwiększać liczbę wagonów na trasach oraz stopniowo wycofywać pociągi obsługiwane taborem niższej jakości, czyli w ramach kategorii TLK. Skuteczność wdrażanych działań będzie w dalszym ciągu oceniana m.in. na podstawie regularnych badań społecznych, podano także.

W przewozach towarowych i intermodalnych Grupa PKP planuje m.in. rozwój usług logistycznych, w tym rozszerzenie oferty door-to-door z udziałem kolei, standaryzację oraz integrację działalności terminalowej i spedycyjnej. W strategii znalazły się również modernizacje i budowa nowych obiektów infrastruktury punktowej (zapleczy technicznych, terminali przeładunkowych, bocznic), dalsza automatyzacja odpraw oraz planowania ruchu, a także wykorzystanie narzędzi cyfrowych do optymalizacji tras i harmonogramów przewozów. Dla PKP Cargo kluczowym celem jest utrzymanie pozycji lidera rynku kolejowych przewozów towarowych. Wyzwaniem pozostaje wdrożenie i kompleksowa realizacja planu restrukturyzacyjnego, stabilizacja sytuacji płynnościowej oraz poprawa rentowności działalności. PKP LHS będzie kontynuować funkcję zarządcy linii szerokotorowej Hrubieszów-Sławków oraz jedynego przewoźnika obsługującego tę linię. W dłuższej perspektywie spółka ta może odegrać istotną rolę w realizacji kolejowych przewozów towarowych związanych z potencjalną odbudową Ukrainy, czytamy dalej.

Ze względu na aktualną sytuację geopolityczną oraz znaczenie Grupy PKP jako elementu systemu infrastruktury krytycznej i zasobów strategicznych państwa, strategia koncentruje się też m.in. na wzmocnieniu bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Obejmuje to zacieśnienie współpracy z organami państwowymi i służbami, tworzenie obiektów pełniących funkcje punktów ewakuacyjnych, centrów logistycznych lub schronów dla ludności cywilnej, a także rozwój Centrum Cyberbezpieczeństwa Kolei, które ma posłużyć do identyfikacji i odpierania cyberataków oraz kształtowania w branży jednolitej polityki bezpieczeństwa w sferze informatycznej.

"W kolejnych latach Grupa PKP ma zamiar poprawić wyniki finansowe oraz skupić się na rozwoju prac badawczo-rozwojowych i działaniach na rzecz ochrony środowiska. W planach jest rozwój rozwiązań opartych na analizie danych i sztucznej inteligencji, rozwój technologii nisko- i zeroemisyjnych, w tym paliw alternatywnych (paliwa syntetyczne, wodór), ekologicznych czynników chłodniczych oraz systemów zarządzania energią. PKP SA skupi się na efektywności energetycznej budynków, rozwoju instalacji OZE, zakupie zielonej energii oraz wdrażaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Spółka przystąpi również do ratingów ESG i przeanalizuje certyfikację budynków. Działania te wpisują się w europejskie trendy transformacji transportu i wzmacniają rolę kolei jako ekologicznego środka transportu" – wymieniono również.

Zmiany w strukturze Grupy PKP

Wreszcie, strategia zakłada zmiany w strukturze Grupy PKP – usamorządowienie spółki PKP SKM w Trójmieście oraz zbycie udziałów spółki PKP TELKOL na rzecz PKP PLK. Pozostałe spółki będą kontynuować swoją działalność, kładąc nacisk na rozwój oferowanych produktów i usług. Przykładowo WARS planuje wejście do sektora usług hotelowych, konferencyjnych oraz rozwoju gastronomii stacjonarnej. PKP SA skupi się również na efektywnym wykorzystaniu nieruchomości i gruntów oraz zbilansowaniu finansowym dworców. W związku z rosnącymi kosztami utrzymania dworców spółka postuluje wprowadzenie mechanizmu finansowania działalności dworcowej z udziałem środków publicznych.

Grupa PKP powstała w 2001 r. w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, a w 2022 r. przekształcona została w holding. W skład Grupy PKP wchodzą spółki realizujące zadania z obszarów: przewozów pasażerskich i towarowych, spedycji i logistyki, utrzymania i modernizacji infrastruktury, zarządzania nieruchomościami, budownictwa, informatyki i telekomunikacji, utrzymania i modernizacji taboru kolejowego oraz innych usług.

Polskie Koleje Państwowe SA są spółką dominującą w Grupie PKP. To również jeden z największych w Polsce zarządców nieruchomości – gruntów, budynków, budowli i lokali mieszkalnych.

