Także AfD odcina się od słów Trumpa. Weidel krytycznie o głośnej wypowiedzi

Alice Weidel odniosła się do słów prezydenta USA o europejskich żołnierzach w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Bild". Niemieca polityk stwierdziła, że "nie podziela" oceny Trumpa.

– W operacji zginęło 59 niemieckich żołnierzy. Wielu zostało rannych i nadal odczuwa konsekwencje swojego zaangażowania – wskazała.

"Bild" zwraca uwagę, że AfD krytycznie oceniało samą misję w Afganistanie, co nie przeszkadza Weidel odciąć się od słów Donalda Trumpa. – Jasne jest, że nasi żołnierze zasługują na szacunek i uznanie za swoją służbę – zaznaczyła.

Dziennik przypomina, że "dla wielu członków partii prezydent USA jest politycznym wzorem do naśladowania", a sama partia cały czas utrzymuje ścisłe kontakty z administracją Trumpa. W grudniu delegacja AfD udała się do USA, aby odbyć serię spotkań z Republikanami. Niemiecka prasa rozpisywała się wówczas, że celem AfD jest "przekonanie USA do wywarcia presji na rząd Niemiec i zdobycie wsparcia Waszyngtonu w obliczu możliwego zakazu działalności".

Skandaliczne słowa Trumpa. "Nigdy ich nie potrzebowaliśmy"

W wywiadzie udzielonym telewizji Fox News Donald Trump wyraził wątpliwość, że Sojusz Północnoatlantycki sprostałby "ostatecznej próbie", jaką byłaby obrona Stanów Zjednoczonych w sytuacji, gdyby kraj ten znalazł się w niebezpieczeństwie. – Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu – powiedział prezydent USA o sojusznikach z NATO.

Wypowiedź amerykańskiego przywódcy jest szeroko komentowana, m.in. w Polsce. We wpisie na platformie X prezydent Karol Nawrocki odniósł się do udziału polskich żołnierzy w misji NATO w Afganistanie. "Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę" – stwierdził. "W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" – podkreślił.

"Nasza krew nie była zbędna". Rodziny poległych żołnierzy odpowiadają Trumpowi

