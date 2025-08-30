Ukraińcy wydaleni z Polski. "Nie ma zgody na łamanie prawa"

Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił na platformie X, że "nie ma zgody na łamanie polskiego prawa". Poinformował, że Straż Graniczna wydaliła z Polski 15 obywateli Ukrainy wielokrotnie karanych za przestępstwa i wykroczenia. Szef MSWiA dodał, że od początku roku już 1,1 tys. obcokrajowców przymusowo opuściło nasz kraj.

15 Ukraińców wydalonych z Polski

Straż Graniczna przekazała w komunikacie, że Ukraińcy byli wielokrotnie karani za kradzieże, rozboje czy prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości oraz stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego na terytorium Polski.

"15 obywateli Ukrainy zostało przymusowo doprowadzonych do granicy przez Straż Graniczną i przekazanych stronie ukraińskiej" – czytamy.

Straż Graniczna wyjaśniła, że podstawą decyzji o przymusowym zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu był głównie art. 302 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, tj. względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej. "W jednym przypadku cudzoziemiec figurował w wykazie osób, których pobyt w Polsce jest uznany za niepożądany" – zaznaczono w komunikacie.

Wyjaśniono, że osoby objęte procedurą były wielokrotnie karane za przestępstwa i wykroczenia, takie jak m.in. posiadanie środków odurzających i psychotropowych, kradzieże, rozboje, fałszerstwa, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości, jak również organizowanie nielegalnego przekraczania polskiej granicy.

"Dane przekazanych cudzoziemców umieszczono w wykazie osób, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany" – wskazano.

Wobec Ukraińców orzeczono zakaz ponownego wjazdu do Polski na okres od 5 do 10 lat.

