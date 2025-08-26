"Natychmiastowa deportacja". Morawiecki popiera pomysł Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił inicjatywę ustawodawczą, która ma na celu zrównanie symbolu Bandery z symbolami nazistowskimi i komunistycznymi. Zgodnie z zapowiedzą prezydenta czerwono-czarne symbole banderowskie byłyby traktowane na równi z niemieckim nazizmem i sowieckim komunizmem, które w Polsce są zakazane.

– Żeby wyeliminować rosyjską propagandę i ustawić relacje polsko-ukraińskie na właściwe tory, oparte na rzeczywistym partnerstwie i szacunku, powinniśmy także powiedzieć jasno "stop banderyzmowi" i w Kodeksie karnym zrównać symbol banderowski z symbolami, które odpowiadają niemieckiemu narodowemu socjalizmowi, powszechnie nazywanemu nazizmem, sowieckiemu komunizmowi, a także dokonać korekt w ustawie o IPN w odniesieniu do zbrodni OUN-UPA – poinformował Nawrocki w poniedziałek.

– Ten pomysł uświadomi naszym południowo-wschodnim sąsiadom, ale także wszystkim Polakom, czym była rzeź wołyńska – powiedział w RMF FM Mateusz Morawiecki. Były premier dodał: – Autentycznie uważam, że będzie to krok we właściwym kierunku. Jest to coś, co podniesie świadomość, co to w ogóle oznacza.

Pytany, czy banderyzm można zrównać z nazizmem i komunizmem, były premier podkreślił, że rzeź wołyńska była "okrutnym ludobójstwem, ze szczególnym okrucieństwem". – To coś absolutnie wyjątkowego mordować w taki sposób. (...) Ale w tym miejscu chcę zaznaczyć jedną rzecz – na tamtych ziemiach, na których ta straszna zbrodnia się odbywała, panowali wówczas również Niemcy – wskazał polityk PiS. Morawiecki dodał, że rzeź wołyńska to "zbrodnia godna najwyższego potępienia".

Nawrocki zapowiada ustawę "stop banderyzmowi". Ukraina odpowiada

Według źródeł dyplomatycznych, na które powołuje się portal Europejska Prawda, Kijów ostrzegł Polskę przed potencjalną reakcją, jeśli Sejm RP zakaże używania symboliki Bandery.

– Wszelkie upolitycznione decyzje o rzekomym utożsamianiu symboli ukraińskich z nazizmem i komunizmem mogą wywołać wzrost negatywnych nastrojów w społeczeństwie ukraińskim i będą wymagały reakcji ze strony ukraińskiej – powiedziało źródło.

