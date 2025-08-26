Kaczyński ciepło o Morawieckim: Mamy go odłożyć do szafy i powiedzieć "nie"?

Jarosław Kaczyński w poniedziałek spotkał się z mieszkańcami Gdańska w Stoczni Gdańskiej. Prezes PiS podczas swojego wystąpienia podziękował "za to wszystko, co działo się w trakcie miesięcy trudnej kampanii wyborczej". – Karol Nawrocki zwyciężył wbrew wszystkim zapowiedziom, przekonaniom, długo utrzymującym się sondażom. Przez cały czas walczył z wiarą, że uda mu się zjednoczyć obóz patriotyczny. To nie przyszło łatwo. Dzisiaj przed nami zadanie podobne. Sytuacja, w której jest Polska, jest dzisiaj trudna – podkreślił

Jarosław Kaczyński podkreślił podczas swojego wystąpienia, że "Polska potrzebuje dobrego rządu". – Wielu ludziom w Polsce dzisiaj się wydaje, że droga do tego rządu jest jak autostrada w piękny słoneczny dzień: sucho, niezbyt dużo samochodów, tylko nacisnąć gaz i jechać, uważając na radary. Ale prawda jest niestety dużo bardziej skomplikowana – ocenił.

Prezes PiS stwierdził, że "polityka ma swoją dynamikę”. – Powtórzenie tego wyniku, który mieliśmy w wyborach prezydenckich, czyli przeszło 10,5 miliona głosów, jest naprawdę bardzo trudnym przedsięwzięciem. A obawiam się, że tyle będzie trzeba zdobyć, żeby wygrać – stwierdził.

Kaczyński o Morawieckim

Podczas swojego wystąpienia prezes PiS nawiązał też do byłego premiera Mateusza Morawieckiego i jego krytyków. – Bywało tak, że na Radach Europejskich premier Mateusz Morawiecki był proszony o to, żeby wyłożył jakieś kwestie, bo naprawdę się zna na ekonomii, a nie wszyscy przywódcy europejscy tak dobrze te mechanizmy bankowe, bardziej skomplikowane, rozumieli. I on po prostu je im wykładał. I co? Mamy go gdzieś odłożyć do szafy? I powiedzieć "nie"? Mentzen ma być premierem? – pytał Jarosław Kaczyński, na co zgromadzeni odpowiedzieli "nie". – No więc właśnie – stwierdził Jarosław Kaczyński, sugerując, że w przyszłości Mateusz Morawiecki może ponownie zostać premierem.

