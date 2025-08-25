"Tusk gorszy niż wirus". Morawiecki uderza w premiera

Jak przekazała w sierpniu Polska Agencja Prasowa, choć stopa bezrobocia w Polsce utrzymuje się na niskim poziomie, skala zapowiadanych zwolnień grupowych budzi niepokój ekspertów.

Według ustaleń "Dziennika Gazety Prawnej", w pierwszej połowie roku pracodawcy zgłosili plany redukcji etatów obejmujących aż 80 tys. osób, czyli więcej niż w pierwszym roku pandemii i ponad dwukrotnie więcej niż w całym 2024 roku. Sprawa dotyczy zwolnień w przetwórstwie przemysłowym, ale nie tylko.

Morawiecki: Tusk nic nie robi

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki.

"Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy plan zwolnienia 80 tys. osób!" – napisał na portalu X poseł PiS.

"Tusk nic nie robi. Oni doprowadzą do powrotu biedy!" – dodał.

Były premier: Oni kompletnie olewają zajmowanie się państwem

Morawiecki do wpisu dołączył również nagranie wideo.

– Nie wierzcie w ten propagandowy przekaz rządzących dotyczący gospodarki. Fatalny stan budżetu to nie wszystko – mówi w materiale były szef rządu.

– Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że w półroczu tego roku pracodawcy chcą zwolnić grupowo ponad 80 tys. osób? Dość powiedzieć, że to ponad 2,5 razy więcej niż w pamiętnym roku 2020, kiedy tarcze uratowały miliony miejsc pracy i setki tysięcy przedsiębiorców przed bankructwem – podkreśla Morawiecki.

Jak twierdzi poseł PiS, "oni [rządzący – przyp. red.] kompletnie olewają zajmowanie się państwem, gospodarką, finansami czy budżetem". – Tusk jest gorszy niż wirus. Prowadzi Polaków do biedy i z powrotem do zakupów na zeszyt – mówi były premier.

Jak wynika z prognoz Erste Group, wzrost gospodarczy w Polsce może sięgnąć 3,2 proc. w 2025 r. z ryzykiem w górę, co oznacza, że Polska może stać się najszybciej rozwijającą się gospodarką wśród 8 krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE8).

