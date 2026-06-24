Eutanazja na niespotykaną skalę. Rząd Kanady ujawnił dane

Jak informuje Zenit, 17 czerwca minęło 10 lat od legalizacji przez Sąd Najwyższy eutanazji w całym kraju. W tym czasie ponad 100 tys. Kanadyjczyków zmarło w ramach programu MAID (Medical Assistance in Dying – medyczna pomoc w umieraniu). To oznacza średnio 10 tys. śmierci w ciągu roku – 27 dziennie.

Dane rządowe pokazują jednak – informuje Zenit – że tylko w 2024 roku z programu skorzystało 16 499 osób, podczas gdy niektóre szacunki wskazują, że w 2025 roku liczba ta może sięgnąć blisko 18 000 zgonów — co stanowi około jeden na dwadzieścia wszystkich zgonów w kraju.

Rozszerzanie zakresu eutanazji

Największy wzrost zgonów z powodu tej procedury stwierdzono w latach 2019-2022. Dziś Kanada jest krajem o największej na świecie liczbie zgonów z powodu eutanazji.

Jak informuje Zenit, początkowo dostęp do MAID był w dużej mierze ograniczony do osób, których naturalna śmierć była uznawana za racjonalnie przewidywalną. Zmiany legislacyjne wprowadzone w 2021 roku rozszerzyły jednak uprawnienia, obejmując także osoby, których śmierć nie jest bezpośrednio bliska, lecz których stan zdrowia uznaje się za poważny i nieuleczalny.

Kanada może jeszcze bardziej rozszerzyć dostęp do eutanazji. Na razie odroczono do 2027 roku planowane rozszerzenie przepisów, które umożliwiłoby dostęp do MAID osobom, u których choroba psychiczna stanowi jedyną podstawową przyczynę ich stanu.

Obawy nie tylko środowisk religijnych

Od początku eutanazji sprzeciwia się zdecydowanie Kościół. W mediach już wcześniej pojawiały się doniesienia o błyskawicznym tempie przeprowadzenia procedury uśmiercania człowieka – w ciągu godzin od zgłoszenia takiej chęci. Były też doniesienia, iż niektóre z uśmiercanych osób nie mogły być w pełni świadome swojej sytuacji.

Propozycja rozszerzenia dostępu do eutanazji budzi już obawy nie tylko środowisk religijnych, ale także organizacji działających na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami oraz organizacji międzynarodowych – donosi Zenit.

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