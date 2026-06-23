Szokujący precedens w Europie. Holandia przeprowadziła eutanazję dziecka

Eutanazja dziecka w Holandii została przeprowadzona zgodnie z przepisami, które od 2024 roku pozwalają na aktywne zakończenie życia pacjentów w wieku od 1 do 12 lat. Chodzi o dzieci nieuleczalnie chore, cierpiące w sposób uznawany za niemożliwy do złagodzenia.

Sprawa trafiła do prokuratury

Jak poinformowała holenderska minister zdrowia Holandii Sophie Hermans, zgłoszenie dotyczące przeprowadzonej eutanazji wpłynęło do specjalnej komisji oceniającej tego typu przypadki. Organ przeanalizował dokumentację i przeprowadził rozmowę z lekarzem, który uczestniczył w procedurze. Teraz opinia komisji została przekazana do prokuratury. To właśnie śledczy zdecydują, czy lekarz działał zgodnie z prawem. Władze nie ujawniły żadnych szczegółów dotyczących dziecka. Nie wiadomo, ile miało lat, jakiej było płci ani na jaką chorobę cierpiało.

Holandia rozszerzyła przepisy dotyczące eutanazji dwa lata temu. Wcześniej podobne regulacje obejmowały jedynie noworodki oraz dzieci, które ukończyły 12. rok życia, ale tylko pod bardzo ścisłymi warunkami. Dziecko musi doświadczać cierpienia, którego, według lekarzy, nie da się znieść ani skutecznie złagodzić. Jednocześnie nie może istnieć żadna realna szansa na poprawę. Konieczna jest również zgoda rodziców. Przepisy mają mieć zastosowanie wyłącznie wobec dzieci, których śmierć jest spodziewana w niedługim czasie. Regulacja dotyczy m.in. ciężkich wad wrodzonych mózgu, płuc i serca oraz poważnych chorób metabolicznych.

Od początku budziło to spór

Rozszerzenie prawa do eutanazji wywołało w Holandii duże kontrowersje. Głównym argumentem przeciwników jest fakt, że chodzi o dzieci, które nie są w stanie samodzielnie wyrazić swojej woli. W debacie pojawiały się także obawy samych lekarzy. Część ekspertów zwracała uwagę, że ostateczna ocena każdej procedury należy do prokuratury, a nie do komisji medycznej, co może rodzić strach przed odpowiedzialnością karną.

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