Ofiara zbiorowego gwałtu poddana eutanazji. Sąd zgodził się na śmierć

Hiszpańskie media poinformowały, że 25-letnia Noelia Castillo Ramos z Barcelony zmarła po przeprowadzeniu eutanazji. Tragiczną informację potwierdziła wieczorem stacja Cadena SER.

"Jedna z najbardziej obrzydliwych i żałosnych opowieści w historii tego, co przydarzyło się narodom europejskim. Gwałt zbiorowy dokonany przez migrantów i zaniedbanie przez państwo. Boże, ten kontynent upadł tak nisko" – napisał na X jeden z komentujących.

Historia Castillo Ramos mrozi krew w żyłach i ponownie stawia pytanie, o to, czy niektóre współczesne europejskie państwa stoją po stronie ofiar, czy ich oprawców. Wniosek młodej Hiszpanki o eutanazję zwrócił zainteresowanie mediów po tym, jak udzieliła wywiadu tamtejszemu serwisowi informacyjnemu, w którym opowiedziała, dlaczego chce przestać żyć.

Gwałt zbiorowy, sprawcy bezkarni

Noelia, jako nieletnia, została zgwałcona w rządowym "ośrodku dla młodzieży" w Barcelonie. W mediach społecznościowych pojawiły się twierdzenia, że sprawcami byli przebywający w tym samym ośrodku imigranci, natomiast nie jest to potwierdzone – hiszpańskie media milczą na ten temat.

W efekcie traumy, która w związku z tym wystąpiła, w 2022 roku ofiara próbowała odebrać sobie życie, skacząc z budynku. Próba nie zakończyła się śmiercią, dziewczyna odniosła ciężkie obrażenia i została sparaliżowana od pasa w dół.

Cierpienie i wniosek o eutanazję

W 2024 roku Castillo Ramos złożyła wniosek o zgodę eutanazję wspomaganą, co jest dopuszczalne w hiszpańskim prawie. Jak wskazała cierpi na bóle i depresję. Specjalna komisja medyczna jednogłośnie zatwierdziła jej wniosek.

W Hiszpanii od 2021 roku legalna jest zarówno eutanazja dobrowolna, jak i eutanazja wspomagana. Dorośli z poważnymi i nieuleczalnymi schorzeniami, powodującymi nieznośne cierpienie, mogą podjąć decyzję o zakończeniu życia, pod warunkiem wyrażenia świadomej zgody.

Zgodnie z hiszpańskim prawem eutanazja dobrowolna oznacza, że lekarz podaje osobie zabijanej zastrzyk śmiercionośnej substancji, podczas gdy śmierć wspomagana oznacza, że lekarz podaje śmiercionośną substancję do samodzielnego przyjęcia.

Ostateczna decyzja Trybunału Konstytucyjnego Hiszpanii – zgoda na śmierć

Jak informował wcześniej magazyn People, Noelia pierwotnie miała odebrać sobie życie już w sierpniu 2024 roku, ale zdołał powstrzymać to jej ojciec, który wniósł sprzeciw prawny, poparty przez organizację Chrześcijańscy Prawnicy. Argumentował on, że jej zaburzenia osobowości osłabiły jej zdolność do podejmowania świadomych decyzji, a także że dobrze zareagowała na rehabilitację i kilkakrotnie zmieniała zdanie na temat odebrania sobie życia.

Podkreślał także, że państwo ma obowiązek chronić życie ludzi, zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych, jak na przykład młodych ludzi z problemami ze zdrowiem psychicznym.

Ostatecznie jednak w lutym 2026 roku hiszpański ostatni organ sądowy w tej sprawie – Trybunał Konstytucyjny, odrzucił apelację ojca ofiary, orzekając, że "nie doszło do naruszenia praw podstawowych" i potwierdzając, że Noelia ma prawo do skorzystania z pomocy w eutanazji.

