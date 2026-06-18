Ostra kłótnia polityków PiS. "Kazał mu wy********ć"

W Prawie i Sprawiedliwość pojawił się nowy konflikt. Tym razem doszło do ostrego spięcia między Markiem Suskim a Jackiem Sasinem. Według doniesień Onetu, do kłótni doszło podczas jednego ze spotkań organizowanych przez środowisko Sasina.

– Marek z Jackiem zetknęli się w jednej sali. Marek kończył swoje spotkanie, a Sasin wchodził na tę samą salę z ludźmi, których zgromadził w ramach tego swojego stowarzyszenia. Suski chciał zostać, żeby posłuchać, ale Jacek kazał mu wy********ć. Śmiertelnie się pokłócili – relacjonował anonimowo jeden z polityków PiS.

W PiS powstanie trzecie stowarzyszenie?

Niedawno w Prawie i Sprawiedliwości powstało nowe stowarzyszenie o nazwie "Po Pierwsze Polska". Jego prezesem został Jacek Sasin. Były wicepremier wyjaśnił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że podstawowym celem organizacji jest wspieranie działań kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka.

"Liczba deklaracji członkowskich złożonych przez osoby chcące zaangażować się w działalność stowarzyszenia przekroczyła już 100" – przekazał. Wiceprezesami stowarzyszenia zostali Elżbieta Witek, Tobiasz Bocheński oraz Patryk Jaki. Funkcję sekretarza objął Michał Moskal, a skarbnika – Marek Wesoły.

– Nasze stowarzyszenie jest pięścią Jarosława Kaczyńskiego. To jest narzędzie dla Jarosława Kaczyńskiego do prowadzenia polityki i w żadnym wypadku nie jest w kontrze do prezesa – tłumaczył w rozmowie z TVN24 Sasin. – Jest pięścią do walenia we wszystkie przeszkody, które prowadzą do tego, aby wygrać najbliższe wybory i stworzyć rząd patriotyczny w Polsce – stwierdził.

Jak podał Onet, teraz Marek Suski rozważa powołanie własnego stowarzyszenia. Gdyby tak się stało, w ramach partii funkcjonowałyby trzy tego typu organizacje. 12 maja oficjalnie zarejestrowano stowarzyszenie "Rozwój Plus", stworzone przez byłego premiera i wiceprezesa PiS Mateusza Morawieckiego.

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