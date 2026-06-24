"Uczciwy człowiek i lekarz". Medyk staje w obronie dr. Jędrzejewskiego

Dr Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie, był gościem Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero. To ten lekarz miał informować prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach w placówce. Jak ujawnił portal Zero, dwa miesiące później został zwolniony. Oficjalnym powodem były zaległości w przekazywaniu sprawozdań do NFZ.

We wtorkowej audycji chirurg ujawnił szokujące szczegóły funkcjonowania SOR-u. Jak twierdzi, dochodziło tam np. do przeprowadzania tomografii u nieboszczyka. W południe lekarz miał zeznawać w prokuraturze.

Szybko zaczęto podważać wiarygodność samego Jędrzejewskiego, jak i jego słów. Wielu zadaje pytania, dlaczego, mając taką wiedzę, nie poszedł z nią wcześniej do odpowiednich organów. W obronie kolegi po fachu staje Dr Narcyz Sadłoń, lekarz z doświadczeniem pracy w SOR Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W latach 2009-2010 lekarz osobisty śp. prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego.

"Znam go dobrze. Uczciwy lekarz i człowiek"

W rozmowie z portalem Niezalezna.pl mówi, że Emil Jędrzejewski to sprawiedliwy człowiek. – Znam bardzo dobrze dra Jędrzejewskiego – studiowaliśmy na tej samej uczelni, potem pracowaliśmy w tym samym szpitalu na Szaserów. Chyba mogę powiedzieć, że się przyjaźnimy. Jeżeli są ludzie, za których mogę ręczyć, to jest to na pewno dr Jędrzejewski. Jeżeli chodzi o kompetencje medyczne to wszystko to, co powiedział to jest prawda – jest czystym złotem medycznym i chirurgicznym. To człowiek, który wszędzie gdzie poszedł, zmieniał chirurgię w coś co było zmianą rzeczywistości. Przy tym robił to z niezwykła troską o codzienną jakość pracy dla pacjenta, ale i dla personelu. Jestem pewien, i to widziałem, że to nie tylko niezwykły chirurg i człowiek, ale i organizator – przekonuje medyk.

– Nie mam wątpliwości, że jest to uczciwy człowiek i uczciwy lekarz, za którego ręczę. Gdyby dzisiaj trzeba było stanąć w szeregu tych, którzy za niego ręczą, to już w nim staję. Jestem gotowy być przy nim i potwierdzać to co mówi, bo znam go, wiem co robi i wiem jak widzi rzeczywistość oraz jak pracuje zawodowo – dodał.

Sadłoń zaznacza, że sfera ludzka i medyczna są najważniejsze w tym przypadku, bo dr Jędrzejewski nigdy nie był politycznie zaangażowany. – Jego polityka po prostu nie interesuje. To jest zawodowiec – chirurg, oficer, lekarz i człowiek – podkreślił dr Sadłoń.

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