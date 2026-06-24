"Absolutnie nieprawda". Szpital reaguje na oświadczenie poseł KO

Portal Zero ujawnił, że poseł Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek wepchnęła się w szpitalu w Żywcu na badania poza kolejką. Gastroskopię wykonano w lutym 2025 r., trzy tygodnie po rejestracji parlamentarzystki. Zwykle na tego typu badanie czeka się około dwóch lat. Pomoc miała zaoferować pracownica szpitala, również związana z Koalicją Obywatelską. Władze placówki po przeprowadzeniu wewnętrznej kontroli uznały, że doszło do naruszenia zasad równego dostępu do świadczeń zdrowotnych i poinformowały poseł KO, że badanie nie zostanie rozliczone z NFZ. Wówczas Pępek, która wcześniej apelowała o dodatkowe środki dla szpitala w Żywcu, zaczęła składać interpelacje, w których krytykowała placówkę.

We wtorek wieczorem Małgorzata Pępek opublikowała w sieci oświadczenie, w którym stwierdziła, że zarzuty dotyczące omijania kolejki są "całkowicie bezpodstawne", a badanie zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi procedurami, po zwolnieniu się miejsca w grafiku. Zdaniem polityk, działania dyrekcji szpitala są odwetem za jej wieloletnią pracę parlamentarną, podczas której rzekomo wytykała nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania placówki i domagała się większej przejrzystości w zarządzaniu modelem partnerstwa publiczno-prywatnego.

Rzecznik szpitala w Żywcu: Absolutnie nieprawda

Pępek zarzuciła placówce w Żywcu ujawnienie jej danych medycznych. "Wyrażam głęboki sprzeciw wobec naruszenia tajemnicy lekarskiej i wykorzystania moich wrażliwych danych medycznych do ataku politycznego, gdyż każdy pacjent, niezależnie od pełnionej funkcji publicznej, ma prawo do pełnej ochrony prywatności" – oznajmiła poseł KO. "Oczekuję od podmiotu leczniczego rzetelnych wyjaśnień dotyczących okoliczności udostępnienia tych informacji mediom" – dodała.

Do sprawy odniosła się rzecznik szpitala. – Jest to absolutnie nieprawda. My naprawdę w naszym szpitalu bardzo dużą wagę kładziemy na ochronę danych medycznych. To jest dla nas naprawdę jedna z najwyższych wartości i absolutnie nikt by się o to nie pokusił – zapewniła Karolina Kocięcka w rozmowie z Radiem Zet.

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