Mentzen ostro: Jest nie tylko bezczelna, mściwa, wredna, ale jeszcze niemądra

Portal Zero ujawnił, że poseł Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek wepchnęła się w szpitalu w Żywcu na badania poza kolejką. Z ujawnionych informacji wynika, że badanie wykonano w lutym 2025 r., trzy tygodnie po rejestracji parlamentarzystki. Zwykle na tego typu badanie czeka się około dwóch lat. Pomoc w zapisaniu się na badania miała zaoferować pracownica szpitala związana z Koalicją Obywatelską.

Władze szpitala po przeprowadzeniu wewnętrznej kontroli uznały, że doszło do naruszenia zasad równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Placówka miała poinformować parlamentarzystkę, że badanie nie zostanie rozliczone z Narodowym Funduszem Zdrowia.

– Nikogo o nic nie prosiłam. Zarejestrowałam się, czekałam. Zadzwoniono, że mam przyjść na gastroskopię, bo się zwolnił termin w sobotę jakiś, to jeszcze powinni mi podziękować za to, że przyszłam, że wypełniłam ten termin i po prostu zrobiono mi gastroskopię – wypaliła w krótkiej rozmowie z telewizją wPolsce24 Małgorzata Pępek.

Mentzen grzmi: Tacy są właśnie politycy Koalicji Obywatelskiej

– Pępek! Tak nazywa się posłanka Koalicji Obywatelskiej, która wepchnęła się w kolejkę w szpitalu w Żywcu i czekała na zabieg trzy tygodnie zamiast dwa lata. Jest jeszcze na tyle niemądra, że gdy szpital jej delikatnie zwrócił uwagę, żeby więcej w przyszłości tego nie robiła, bo to nielegalne i niemoralne, zaczęła się mścić na szpitalu, wysyłając złośliwe interpelacje – skomentował współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen w nagraniu opublikowanym na platformie X.

– Widzicie? Posłanka jest nie tylko bezczelna, mściwa, wredna, ale jeszcze niemądra, bo gdyby tego nie robiła, to prawdopodobnie każdy by o sprawie zapomniał, a dzisiaj mówi o tym cała Polska. Tacy są właśnie politycy Koalicji Obywatelskiej. Bezczelni, wredni, mściwi i do tego niemądrzy – stwierdził.

W ubiegłym tygodniu portal Zero poinformował, że w warszawskim Szpitalu Południowym nieoficjalnie stworzono szybszą i bardziej komfortową ścieżkę przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodzin. W placówce istniał "salonik VIP" dla działaczy KO. Koordynatorem SOR w Szpitalu Południowym był Dawid Kacprzyk, 28-letni lekarz w trakcie robienia specjalizacji, a także były już radny KO w warszawskiej dzielnicy Ursus. Młody medyk tylko w 2025 r. zarobił 1,6 mln zł.

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