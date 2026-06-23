"To jest niedopuszczalne". Premier Tusk reaguje na aferę
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"To jest niedopuszczalne". Premier Tusk reaguje na aferę

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Premier Donald Tusk
Premier Donald Tusk Źródło: Flickr / Kancelaria Premiera
Donald Tusk stwierdził, że "system powoduje to, że niektórzy nadużywają swojej pozycji społecznej, publicznej, żeby korzystać z tych luk i omijać kolejki" do lekarza. Premier ocenił, że "to jest niedopuszczalne".

Premier Donald Tusk ocenił we wtorek przed posiedzeniem rządu, iż "system powoduje to, że niektórzy nadużywają swojej pozycji społecznej, publicznej, żeby korzystać z tych luk i omijać kolejki" do lekarza.

– Będę prosił (…) – tu patrzę na pana ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, panią minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę też, żebyście wspólnie przygotowali rekomendacje – tak, aby przede wszystkim uniemożliwić wykorzystywanie i żeby znaleźć jednak sposób na sankcje wobec tych, którzy odpowiadają za sytuację, w której ktoś, kto jest ustosunkowany, może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia – powiedział.

Donald Tusk zauważył, że "to jest niedopuszczalne".

Poseł KO wepchnęła się na badania bez kolejki

Portal Zero ujawnił we wtorek, że poseł Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek, wepchnęła się w szpitalu w Żywcu na badania poza kolejką.

Z ujawnionych informacji wynika, że badanie wykonano w lutym 2025 roku – trzy tygodnie po rejestracji parlamentarzystki.

Serwis przekazał, że pomoc w zapisaniu na badania miała zaoferować pracownica szpitala związana z Koalicją Obywatelską.

Władze szpitala po przeprowadzeniu wewnętrznej kontroli uznały, że doszło do naruszenia zasad równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Placówka miała poinformować posłankę, że badanie nie zostanie rozliczone z NFZ.

Salonik VIP dla polityków KO w Szpitalu Południowym w Warszawie

W ubiegłym tygodniu portal Zero informował w warszawskim Szpitalu Południowym stworzono nieoficjalnie szybszą i bardziej komfortową ścieżkę przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodzin. W szpitalu istniał także specjalny "salonik VIP" dla polityków KO. Koordynatorem SOR w Szpitalu Południowym był Dawid Kacprzyk – 28-lekarz w trakcie robienia specjalizacji, radny KO w warszawskiej dzielnicy Ursus. W 2025 roku zarobił 1 mln 600 tys. zł.

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Źródło: DoRzeczy.pl
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