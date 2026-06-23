"To jest niedopuszczalne". Premier Tusk reaguje na aferę

Premier Donald Tusk ocenił we wtorek przed posiedzeniem rządu, iż "system powoduje to, że niektórzy nadużywają swojej pozycji społecznej, publicznej, żeby korzystać z tych luk i omijać kolejki" do lekarza.

– Będę prosił (…) – tu patrzę na pana ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, panią minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę też, żebyście wspólnie przygotowali rekomendacje – tak, aby przede wszystkim uniemożliwić wykorzystywanie i żeby znaleźć jednak sposób na sankcje wobec tych, którzy odpowiadają za sytuację, w której ktoś, kto jest ustosunkowany, może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia – powiedział.

Donald Tusk zauważył, że "to jest niedopuszczalne".

Poseł KO wepchnęła się na badania bez kolejki

Portal Zero ujawnił we wtorek, że poseł Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek, wepchnęła się w szpitalu w Żywcu na badania poza kolejką.

Z ujawnionych informacji wynika, że badanie wykonano w lutym 2025 roku – trzy tygodnie po rejestracji parlamentarzystki.

Serwis przekazał, że pomoc w zapisaniu na badania miała zaoferować pracownica szpitala związana z Koalicją Obywatelską.

Władze szpitala po przeprowadzeniu wewnętrznej kontroli uznały, że doszło do naruszenia zasad równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Placówka miała poinformować posłankę, że badanie nie zostanie rozliczone z NFZ.

Salonik VIP dla polityków KO w Szpitalu Południowym w Warszawie

W ubiegłym tygodniu portal Zero informował w warszawskim Szpitalu Południowym stworzono nieoficjalnie szybszą i bardziej komfortową ścieżkę przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodzin. W szpitalu istniał także specjalny "salonik VIP" dla polityków KO. Koordynatorem SOR w Szpitalu Południowym był Dawid Kacprzyk – 28-lekarz w trakcie robienia specjalizacji, radny KO w warszawskiej dzielnicy Ursus. W 2025 roku zarobił 1 mln 600 tys. zł.

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