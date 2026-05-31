No nie, Włodek. Jak tak można?

Normalnie, do baru przecież każdemu wolno wejść. Murzynowi też.

Nie o tym mówię. Jak można mówić „Murzyn”?

Przecież teraz prywatnie jesteśmy, to nie posiedzenie Sejmu.

Ale sam się oburzałeś…

Ty jakiś pedał jesteś czy co?

Ech… I co z tym barem?

A papuga na to: „W Afryce pełno takich biega”.