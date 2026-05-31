Kraj
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Każdemu wolno

Dodano: 
Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu
Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu Źródło: X / @KancelariaSejmu
PODSŁUCHANE Władek, a to znasz? Przychodzi Murzyn do baru z papugą na ramieniu. Barman mówi: „O, fajne, skąd masz?”…

No nie, Włodek. Jak tak można?

Normalnie, do baru przecież każdemu wolno wejść. Murzynowi też.

Nie o tym mówię. Jak można mówić „Murzyn”?

Przecież teraz prywatnie jesteśmy, to nie posiedzenie Sejmu.

Ale sam się oburzałeś…

Ty jakiś pedał jesteś czy co?

Ech… I co z tym barem?

A papuga na to: „W Afryce pełno takich biega”.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także