Drugie objawienie Matki Bożej w Fatimie. Co Maryja powiedziała w Cova da Iria?

Objawienia maryjne w Fatimie trwały od 13 maja do 13 października 1917 roku, poprzedziło je ukazanie się Anioła Stróża Portugalii. Objawienia fatimskie uważane są za najbardziej doniosłe z prywatnych objawień w całej historii Kościoła katolickiego.

Maryja objawiała się w tym czasie trojgu dzieciom: Franciszkowi i Hiacyncie Marto oraz Łucji dos Santos. Matka Boża wezwała do ascezy, postu i pokuty. Jan Paweł II beatyfikował rodzeństwo Marto 13 maja 2000 r. Łucja wstąpiła do zakonu karmelitanek, zmarła w 2005 r., trwa jej proces beatyfikacyjny.

Co Maryja przekazała światu podczas objawień fatimskich?

W rozmowie z portalem Family News Service dyrektor Sekretariatu Fatmiskiego na Krzeptówkach w Zakopanem zwrócił uwagę, że "rocznica objawień fatimskich pozwala nam dostrzec bardziej treść tych objawień, a nie ich fakt, że się wydarzyły". Podczas sześciu objawień Matka Boża wzywała szczególnie do pokuty za grzeszników i modlitwy różańcowej.

– Podczas objawień w czerwcu Maryja podkreślała, iż jej Niepokalane Serce będzie dla świata drogą i ucieczką, że nas nigdy nie opuści, i że zawsze będzie trwała przy nas – mówił ks. dr Krzysztof Czapla.

Trzy tajemnice fatimskie

Dyrektor wskazał, że wezwanie Maryi jest bardzo konkretne i zawarte w trzech tajemnicach fatmiskich. – Pierwszą z nich można streścić w słowach, że Bóg pokazuje ludziom prawdę o rzeczywistości, że istnieje świat, który nie kończy się na progu śmierci. Jest jeszcze niebo, czyściec i piekło. To, co czynimy łączy się z dobrem lub złem, w zależności od tego, po której ze stron się opowiemy. W drugiej tajemnicy Maryja podkreśla, że Bóg nam ofiaruje lekarstwo na grzech, a jest nim nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Trzecia tajemnica jest przestrogą, co się stanie z ludzkością, jeśli nie zostanie zaaplikowane wskazane lekarstwo – tłumaczył ks. Czapla.

Jak zauważa, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego, podczas objawień Maryja wyraża miłość do ludzi. – Za jej pośrednictwem Bóg pochylił się nad ludzkością, dając lekarstwo na wszelkie kataklizmy, głód, wojny, które są skutkiem trwania w grzechu – stwierdził ks. dr Krzysztof Czapla. Podkreślił, że rocznica objawień to doskonała okazja, by na nowo pochylić się nad Fatimą. Jednak nie nad samym wydarzeniem, ale treścią wezwania skierowanego do ludzkości.

