"Tak dla edukacji, nie dla deprawacji". Kolejne miasta dołączają do akcji

Pierwszy protest rodziców i nauczycieli przeciwko wprowadzeniu do szkół obowiązkowej "edukacji zdrowotnej" odbył się w Warszawie na początku grudnia. Teraz dołączają kolejne miasta. W najbliższą sobotę 18 stycznia protestować będzie Szczecin.

"Tak dla edukacji, nie dla deprawacji"

Manifestacja rozpocznie się w południe na placu Pawła Adamowicza. – Będziemy tam mieli blok przemówień, w którym wystąpi m.in. pani prezes Agnieszka Pawlik-Regulska ze Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności czy pan redaktor Jan Pospieszalski – relacjonuje Sylwia Kloc ze Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności. Dodaje, że protest ma na celu zaalarmować do władz, że rodzice nie zgadzają się na proponowany przez MEN przedmiot "edukacja zdrowotna", który ich zdaniem godzi w prawidłowe funkcjonowanie rodziny i społeczeństwa. Dodatkowo, nauczyciele nie mają odpowiedniego wykształcenia, by go prowadzić. – Jako nauczyciele, nawet gdybyśmy chcieli się dokształcić, nie ma konkretnego programu – podkreśla Sylwia Kloc.

Organizatorzy protestu wskazują, że nowy przedmiot jest wprowadzany do szkół nielegalnie. W Polsce konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania swoich dzieci według własnych przekonań. – Nie chcemy, żeby to państwo wychowywało nasze dzieci, tylko żebyśmy my własne dzieci wychowywali, tak, żeby potrafiły zbudować mocne i dobre państwo –tłumaczy Włodzimierz Krajewski z grupy rodziców Odpowiedzialny Szczecin.

Brońmy dzieci przed edukacją seksualną

– Polskie mamy będą bronić swoje dzieci jak przysłowiowe lwice i nie pozwolą na to, żeby w taki sposób wchodzić im do domu i burzyć porządek rodziny, jaki budują przez lata i starają się o to dbać – zapewnia z kolei Dominika Lozano z grupy rodziców Odpowiedzialny Szczecin.

W niedzielę 19 stycznia na ulice wyjdą mieszkańcy Krakowa oraz Radomia.

