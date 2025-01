Wypadek busa na trasie Berlin-Szczecin. Są zabici i ranni

Do wypadku doszło w sobotę ok godz. 15 na niemieckiej autostradzie A 11 między węzłami Uckermark a Schmölln. Autokar firmy Flixbus przewrócił się na bok. – Mamy wiedzę, że doszło do wypadku autobusu ok. 20 km przed granicą w stronę Polski. Z informacji przekazanej przez punkt kontaktowy policji w Świecku wynika, że nie żyją dwie osoby, a kilkanaście jest rannych, w tym kilka ciężko. Ustalamy, jak możemy włączyć się w pomoc w tej sytuacji. Czynności w wypadku wykonuje niemiecka policja przekazał polsatnews.pl zespół prasowy KWP w Szczecinie.

Specjalna infolinia dla rodzin

"Z przykrością potwierdzamy, że 11 stycznia około godziny 15:00 doszło do wypadku z udziałem autobusu FlixBus obsługiwanego przez naszego partnera. Wypadek miał miejsce na trasie z Berlina do Szczecina, na autostradzie A11 w pobliżu granicy z Polską. Na pokładzie autobusu znajdowało się 13 pasażerów i kierowca. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby. Pozostali pasażerowie zostali przewiezieni do pobliskich szpitali" – poinformowała Wirtualną Polskę Julia Grzegorczyk z biura prasowego Flixbusa. "Ściśle współpracujemy z lokalnymi władzami i służbami ratunkowymi na miejscu zdarzenia i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby szybko i dokładnie wyjaśnić przyczyny wypadku. Uruchomiliśmy specjalną infolinię, która jest dostępna dla wszystkich pasażerów i ich rodzin, aby umożliwić uzyskanie dodatkowych informacji oraz wsparcie z naszej strony" – zapewniła przedstawiciela przewoźnika.

Na razie nie wiadomo dokładnie, co się stało. Media donoszą, że pojazd upadł w pewnym momencie na bok. "Bild:, powołując się na rzeczniczkę miejscowej policji, informuje, że do wypadku doszło podczas zjazdu z autostrady. "Kierowca miał zjechać z autostrady z niewłaściwą prędkością, gdy padał śnieg. Najwyraźniej autokar chciał się zatrzymać na postoju" – czytamy.

Berlin-Szczecin to popularna trasa dojazdowa na niemieckie lotnisko.

