"Wezwanie Maryi jest aktualne". 105. rocznica objawień fatimskich

Objawienia maryjne w Fatimie trwały od 13 maja do 13 października 1917 roku, poprzedziło je ukazanie się Anioła Stróża Portugalii. Objawienia fatimskie uważane są za najbardziej doniosłe z prywatnych objawień w całej historii Kościoła katolickiego.

Maryja objawiała się w tym czasie trojgu dzieciom: Franciszkowi i Hiacyncie Marto oraz Łucji dos Santos. Matka Boża wezwała do ascezy, postu i pokuty. Jan Paweł II beatyfikował rodzeństwo Marto 13 maja 2000 r. Łucja wstąpiła do zakonu karmelitanek, zmarła w 2005 r., trwa jej proces beatyfikacyjny.

Jan Paweł II przypisywał swoje ocalenie podczas zamachu na jego życie wstawiennictwu Maryi. Pocisk, którym został raniony, przekazał jako wotum do sanktuarium fatimskiego. Został on umieszczony w koronie figury Matki Bożej z Fatimy.

Pokój i nawrócenie

– Musimy pamiętać o tym, że kiedy objawienia się rozpoczynają – trwa pierwsza wojna światowa. Narody są skonfliktowane. Wtedy Matka Boża mówi, że kiedy ludzie nawrócą się i wrócą do Boga – wojna się skończy – mówił w Polskim Radiu ks. dr Marcin Sobiech. Kapłan wskazał, że Maryja w 1917 przyszła "prosić o pokój i nawrócenie" i dała konkretne wezwanie.

– To wezwanie jest dzisiaj w sposób szczególny aktualne, kiedy za naszymi granicami toczy się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. To wezwanie – jeżeli ludzie się nawrócą, to skończy się wojna – dotyczy również każdego z nas – przekonywał duchowny.

Ks. Sobiech zaznaczył, że dzień 13 maja "przypomina nam, że każdy z nas potrzebuje nawrócenia, powrotu do Pana Boga i przemiany swojego serca". – Warto usłyszeć orędzie Matki Bożej z Fatimy, kiedy Ona prosi w lipcowym objawieniu o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, kiedy prosi o nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca – jest to tak ważne, że jeżeli odpowiemy Maryi na Jej wezwanie – jesteśmy w stanie zakończyć wojnę. Jeżeli nam na tym zależy, to przyjmiemy Jej prośbę – akcentował kapłan.

