Szansa na deeskalację wojny? Trump: Ukraina i Rosja się zgodziły

W poniedziałek Donald Trump opublikował na ten temat krótki wpis na platformie Truth Social. Według prezydenta USA zarówno Rosja, jak i Ukraina wyraziły zgodę na zaprzestanie ataków na obiekty infrastruktury energetycznej.

Donald Trump, dodał, że "wzrost cen oleju napędowego na świecie jest spowodowany głównie wojną rosyjsko-ukraińską, a nie konfliktem Amerykanów z Iranem.

Dzień wcześniej Donald Trump publicznie zaapelował do Wołodymyra Zełenskiego o zaprzestanie ataków na rosyjskie zasoby oleju napędowego.

– Pan Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Musi przestać niszczyć rosyjskie rezerwy oleju napędowego. Niech atakuje cele, ale nie sam olej napędowy, bo powoduje niedobory – powiedział Donalda Trump w rozmowie z dziennikarzami w Irlandii.