Polska firma zdobywa Francję. Liczby robią wrażenie

Łącznie Grupa InPost zarządza siecią przeszło 61 000 maszyn Paczkomat w dziewięciu krajach.

"Dynamiczny, a w zeszłym roku wręcz rekordowy, rozwój naszej infrastruktury to efekt długofalowej strategii i odpowiedź na zmieniające się nawyki zakupowe Europejczyków. Automaty paczkowe są obecnie pierwszym wyborem dla milionów konsumentów, którzy oczekują dostępności, wygody i niezawodności niezależnie od kraju. Po sukcesie w Polsce konsekwentnie przenosimy ten model na kolejne rynki, umacniając naszą pozycję w tak istotnych strategicznie krajach jak Francja czy Wielka Brytania oraz tworząc jedną z najbardziej zaawansowanych i gęstych sieci logistycznych w Europie" – powiedział rzecznik prasowy InPostu Wojciech Kądziołka, cytowany w komunikacie.

Rekordowa liczba paczkomatów

W 2025 roku Grupa InPost zainstalowała rekordową liczbę 14 200 nowych automatów paczkowych, notując wzrost o 30 proc. r/r. W Polsce liczba urządzeń Paczkomat wzrosła do ponad 28 000 maszyn, w Europie kontynentalnej do przeszło 19 000, a w Wielkiej Brytanii do niemal 14 000.

Grupa InPost zapowiada kontynuację rozwoju sieci out-of-home na kluczowych rynkach europejskich. Tylko w Wielkiej Brytanii firma zainwestuje blisko 600 mln funtów do 2029 roku i planuje znaczne zwiększenie liczby automatów paczkowych. We Włoszech jest już blisko 5000 urządzeń, a w Hiszpanii w zeszłym miesiącu liczba automatów paczkowych wzrosła do ponad 4000, zakończono.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Czytaj też:

Brzoska łączy siły z amerykańskim gigantem. "Podatki nadal będą płacone w Polsce"Czytaj też:

Nowa usługa InPostu. Obejmie osiem krajów