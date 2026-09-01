Kłopoty polskiej spółki. Jest wniosek do sędziego-komisarza

W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż nadal trwają prace i uzgodnienia zmierzające do wypracowania ostatecznego kształtu propozycji układowych, w tym uwzględniające wyniki prowadzonych rozmów z wierzycielami oraz analiz dotyczących ewentualnych ich modyfikacji.

Co znalazło się w uzasadnieniu?

"W uzasadnieniu wniosku o przedłużenie terminu na złożenie ostatecznej treści propozycji układowych wskazano, iż spółka we współpracy z zarządcą masy sanacyjnej pozostaje w toku rozmów z radą wierzycieli i wierzycielami. Ponadto, w ostatnim czasie została podpisana przez PKP Cargo SA w restrukturyzacji umowa z biurem maklerskim, przy którego udziale przeprowadzony ma zostać proces emisji akcji i pozyskania środków na realizację układu. Wszelkie projekcje ewentualnych zmian propozycji układowych wymagają zatem analiz ze strony biura maklerskiego z perspektywy plasowalności emisji" – czytamy w komunikacie.

"W opinii zarówno zarządu spółki, jak i zarządcy, wyznaczenie nowego terminu służyć będzie interesowi postępowania restrukturyzacyjnego, w tym wypracowaniu uzgodnionej z wierzycielami wersji propozycji układowych. To zwiększa szanse na ich przyjęcie i skuteczne wykonanie układu, a tym samym leży w interesie zarówno wierzycieli, jak i spółki" – dodano.

Minął wcześniej wyznaczony termin

Uprzednio wyznaczony termin na złożenie przez spółkę ostatecznej wersji propozycji układowych przypadał na 31 sierpnia 2026 roku i został wyznaczony zarządzaniem Sędziego-Komisarza z 30 czerwca 2026 roku, przypomniano.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miało 3,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

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