Rozliczenie rządów PiS. Zła wiadomość dla Tuska

Powinienem mieć więcej wyobraźni, kiedy zapowiadałem szybkie rozliczenia, przepraszam – powiedział we wtorek (14 lipca) premier Donald Tusk, komentując odmowę wydania przez sąd Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry.

Hasło "Rozliczymy rządy PiS" to jeden ze "100 konkretów" Koalicji Obywatelskiej z kampanii wyborczej w 2023 r.

"Rozliczenia wchodzą w decydującą fazę. Państwo działa cierpliwie, konsekwentnie i zgodnie z prawem. Nie ma już świętych krów. Niewinni nie mają się czego obawiać. Winni jak najbardziej" – pisał Tusk w listopadzie 2025 r. w serwisie X.

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Jak rząd Tuska rozlicza PiS? Jest sondaż

"Rzeczpospolita" opublikowała w niedzielę (19 lipca) na swojej stronie internetowej wyniki sondażu SW Research dla portalu rp.pl, w którym zapytano ankietowanych, czy rząd Tuska spełnił ich oczekiwania w zakresie rozliczeń okresu rządów PiS.

"Tak" odpowiedziało 14,6 proc. badanych, "nie" – 53,3 proc. 12,9 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie. Z kolei 19,2 proc. respondentów nie oczekiwało takich rozliczeń.

Największy odsetek odpowiedzi negatywnych odnotowano wśród mężczyzn, osób powyżej 50. roku życia, mieszkańców średnich i dużych miast oraz respondentów osiągających miesięczny dochód netto przekraczający 7 tys. zł. Z kolei pozytywne oceny częściej wyrażali najmłodsi badani oraz osoby z niższymi dochodami.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 14-15 lipca 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

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