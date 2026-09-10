Sikorski uderza w prezydenta. "Nie jest królem, ani tym bardziej Królem-Słońce"

Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ, zamieścił wpis na platformie X.

Sikorski krytykuje Nawrockiego. "Nie jest królem"

"Jeszcze raz. Konstytucyjną rolą prezydenta RP nie jest weryfikowanie decyzji Sejmu ani prowadzenie polityki kadrowej, ani decydowanie o składzie Rady Ministrów" – napisał.

Szef MSZ stwierdził, że "prezydent nie jest w naszym systemie królem, ani tym bardziej Królem-Słońce".

Spór o nominacje ambasadorskie

Spór dotyczący obsady placówek dyplomatycznych rozpoczął się w marcu 2024 roku. Radosław Sikorski zdecydował wówczas o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz wycofaniu kilkunastu kandydatur przedstawionych przez poprzednie kierownictwo MSZ.

W grudniu ubiegłego roku Radosław Sikorski przedstawił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu propozycję dotyczącą obsady 100 stanowisk ambasadorskich. Dziesięciu ambasadorów miałoby wskazać MSZ, dziesięciu prezydent, a pozostałych 80 miało być zawodowymi dyplomatami spoza politycznego rozdania. Pod koniec stycznia Karol Nawrocki i Radosław Sikorski spotkali się w Pałacu Prezydenckim. Jednym z tematów rozmowy były nominacje ambasadorskie. Przed spotkaniem szef MSZ mówił o 42 wnioskach oczekujących na podpis prezydenta.

Berek z rządu do TK. Prezydent ma wątpliwości

Sejm wybrał w miniony piątek Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Zbigniew Bogucki potwierdził w środę, że Kancelaria Prezydenta RP wysłała pismo do Kancelarii Sejmu w sprawie wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Szef Kancelarii Prezydenta RP podkreślił, że są "gigantyczne wątpliwości" co do tego, czy Maciej Berek ma 10-letni staż radcy prawnego.

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