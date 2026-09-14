Sikorski: Rosja eskaluje

Minister spraw zagranicznych i wicepremier Radosław Sikorski wystąpił w poniedziałek wieczorem w TVN 24. Polityk był pytany między innymi o kwestie dotyczące bezpieczeństwa i wojny Ukrainy z Rosją.

Sikorski powiedział, że premier Tusk odbył "bardzo solidne, poważne spotkanie" z szefami wojska i służb. – Widzimy, że Rosja eskaluje i państwo polskie będzie miało na to taką nieprowokującą, ale poważną odpowiedź, która wzmocni nasze bezpieczeństwo – oznajmił polityk.

Pytany, czy to będą działania związane z infrastrukturą chroniącą naszą granicę, odparł, że także z ochroną ludności. Dodał, że być może będą zmiany prawne, ale zaznaczył, że na szczegóły jest za wcześnie.

Sikorski: Jesteśmy poddawani gigantycznej operacji manipulacji

Prowadzący Rafał Wojda zapytał o funkcjonowanie Polski w "szarej przestrzeni", co ma oznaczać, że mamy procedury na czas pokoju i procedury na czas wojny, ale brakuje procedur na czas "wojny hybrydowej".

– Jesteśmy w szarej strefie sytuacji kryzysu. I tu potrzebujemy doprecyzować niektóre procedury. Umówiliśmy się, że bardzo szybko nastąpią plany działań wszelakich, także takich [legislacyjnych – red.] – powiedział jeden z liderów Koalicji Obywatelskiej.

Sikorski zaatakował też polityczną konkurencję. – Dzisiaj w Polsce my musimy wzmóc czujność, bo jesteśmy poddawani gigantycznej operacji manipulacji. Rosja wydaje na to miliardy i niestety są takie media i tacy politycy, którzy jadą z tą falą, tacy przedsiębiorcy polityczni: "a tu uciułam promil głosów na wspieraniu rosyjskich operacji informacyjnych". To do pewnego stopnia działa, ale na pewno nie ma nic wspólnego z patriotyzmem – powiedział polityk.

Szef MSZ opowiada o "szybkim pokonywaniu Rosji"

Wcześniej minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski opowiadał w Kijowie, że gdyby Rosja zaatakowała NATO, wtedy "pokonalibyśmy ją bardzo szybko". Jego słowa zostały wywołały komentarze w Polsce i w innych państwach europejskich, a także w Rosji. Moskwa wielokrotnie wskazywała, że nie będzie atakować państw NATO. Teraz Rzecznik tamtejszego MSZ Maria Zacharowa wyraziła opinię, że Sikorski cierpi na "rusofobię mózgu".

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