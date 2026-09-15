Paliwo rekordowo drogie. "Pamiętajcie przy dystrybutorach o panu premierze"

W poniedziałek Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, przypomniał we wpisie na platformie X, że jesienią 2022 roku, kiedy rządził PiS, a premierem był Mateusz Morawiecki, „baryłka ropy dochodzi do 460 zł (szczyt wojny na Ukrainie) a benzyna na stacjach 6,7 zl/l”.

"A dziś (rządzi Tusk) baryłka jest po 400 zł (Iran) a benzyna jest po 8 zł" – zauważył. Marcin Przydacz podkreślił, że "było 460 zł/baryłkę i 6,7 zł/l, a dziś po 400 zł i jest po 8 zł/l".

"Czy pan premier przestanie w końcu zaklejać swoją dziurę budżetową łupiąc Polaków każdego dnia?" – zapytał.

Ceny paliwa dobijają kierowców. Przydacz: Pamiętajcie przy dystrybutorach o panu premierze

We wtorek, w kolejnym wpisie, Marcin Przydacz przypomniał, że "składową ceny, jaką płacimy finalnie na stacjach jest podatek, akcyza, opłaty emisyjne i paliwowe oraz marża".

"Na wysokość wszystkich z nich wpływ ma Donald Tusk. Pamiętajcie przy dystrybutorach o panu premierze" – podkreślił prezydencki minister.

Rekordowe ceny paliw. Tak drogiego diesla jeszcze nie było

W tym tygodniu wszystkie ceny paliwa mogą zdrożeć. Za Pb95 zapłacimy maksymalnie 7,99 zł za litr, a za diesla – od 8,94 zł do nawet 9,07 zł za litr. Zdaniem analityków serwisu e-petrol stacje paliw wkraczają w czas bezprecedensowych podwyżek cen.

W minioną środę litr oleju napędowego kosztował na polskich stacjach benzynowych średnio 8,75 zł, czyli o 36 gr więcej, niż tydzień wcześniej. Analitycy e-petrol.pl podkreślają, że zarejestrowana w środę średnia cena diesla jest najwyższą w historii notowań portalu.

Koniec pakietu CPN. Ceny paliw poszybowały w górę

1 września rząd zakończył pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), który został wprowadzony na okres ostatnich tygodni wakacji szkolnych, czyli od 17 do 31 sierpnia. Po zakończeniu pakietu CPN ceny paliw poszybowały w górę. W ramach programu obniżono stawkę podatku VAT na niektóre paliwa, w szczególności benzyny i olej napędowy z 23 proc. do 8 proc. Równocześnie obowiązywały ceny maksymalne, ogłaszane przez ministra energii.

Baryłka ropy znów podrożała

We wtorek baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na październik jest na NYMEX w Nowym Jorku po 103,13 USD, to więcej o 1,72 proc. Z kolei Brent na ICE na listopad jest wyceniana po 107,324 USD za baryłkę – więcej o 1,55 proc. Inwestorzy oceniają możliwość poważniejszych zakłóceń w dostawach surowców energetycznych z Bliskiego Wschodu. Kluczowy ropociąg w Arabii Saudyjskiej nadal nie działa.

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