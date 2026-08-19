Jak Polska wypada na tle UE? Eurostat o inflacji w Europie

Jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 3 proc. w ujęciu rocznym w lipcu 2025 r.

Eurostat podał również, że inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,9 proc. r/r w lipcu 2026 r. wobec 2,8 proc. r/r miesiąc wcześniej. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wyniósł 0,2 proc. Rok wcześniej HICP w strefie euro wyniósł 2 proc. r/r.

"W lipcu 2026 r. dodatni wpływ na roczną stopę inflacji w strefie euro miały usługi (+1,55 pkt proc.), energia (+0,94 pkt proc.), towary przemysłowe inne niż energetyczne (+0,23 pkt proc.) oraz żywność, alkohol i tytoń (+0,23 pkt proc.)" – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 2,9 proc. r/r. W lipcu 2026 r. roczna inflacja w całej Unii Europejskiej wyniosła 3 proc. w porównaniu z 2,9 proc. w czerwcu. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wyniósł 0,2%. Rok wcześniej HICP wyniósł w UE 2,4 proc. r/r.

"Najniższe wskaźniki roczne odnotowano w Szwecji (0,3 proc.), Czechach (1,3 proc.), Danii i na Węgrzech (po 1,6 proc.). Najwyższe wskaźniki roczne odnotowano w Rumunii (8,2 proc.), na Litwie (5,4 proc.), na Cyprze i w Bułgarii (po 4,4 proc.). W porównaniu z czerwcem 2026 r. roczna inflacja spadła w piętnastu państwach członkowskich, pozostała na niezmienionym poziomie w trzech, a wzrosła w dziewięciu" – wskazano również.

Gospodarka ruszyła? Pozytywne informacje

Produkt Krajowy Brutto (PKB; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 3,8 proc. r/r w II kw. 2026 r. wobec wzrostu o 3,3 proc. w analogicznym okresie 2025 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych.

"Realny PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zwiększył się o 3,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego" – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 3,8 proc. wzrostu PKB w II kw. br.

W II kwartale 2026 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 0,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,7 proc., podano także.

Dane mają charakter wstępny i mogą być aktualizowane, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych. Rewizja jest dokonywana podczas opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za II kwartał 2026 r., który zostanie opublikowany w dniu 31.08.2026 r., zastrzegł GUS.

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