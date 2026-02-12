"To, co mówi patriarcha moskiewski, jest herezją" – powiedział kard. Marx w Monachium cytowany w komunikacie swojej archidiecezji. Przypomniał, że prawosławny patriarcha Cyryl I wielokrotnie popierał politykę prezydenta Rosji Władimira Putina i określał wojnę na Ukrainie mianem "świętej wojny".

Kard. Marx: Europa musi kierować się wartościami

"Wszędzie widzimy instrumentalizację religii; niektórzy przywódcy religijni lubią być blisko władzy" – stwierdził kard. Marx podczas panelu dyskusyjnego na trzecim teologicznym sympozjum pokojowym, zorganizowanym w ramach Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Podkreślił, że "religia nie może stać po stronie potężnych, lecz po stronie słabych oraz ofiar". "Co więcej, przedstawiciele religii nie powinni w swoich roszczeniach stawiać się ponad innymi, ponieważ każdy człowiek został stworzony na obraz Boga i wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami" – dodał arcybiskup Monachium.

Kard. Marx wskazał na paralele między rosyjską propagandą a wypowiedziami w polityce USA. I tu i tam coraz częściej przejawiają tendencje antyliberalne, podważające wolność i solidarność.

Wezwał, aby Europa, na nowo odkryła swoje wartości: "Potrzebne nam jest odnowienie naszej pozycji, naszych idei i zrozumienia naszych wspólnych wartości".

Kilka państw nałożyło sankcje na Cyryla I, ponieważ zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, jako ważny sojusznik Putina popiera wojnę przeciwko Ukrainie.

Duchowny pracował dla KGB

Szwajcarska prasa poinformowała w 2023 roku, że patriarcha Cyryl pracował dla KGB, gdy mieszkał w Szwajcarii w latach 70.

Według gazet "Sonntagszeitung" i "Le Matin Dimanche", powołujących się na akta ze szwajcarskich archiwów narodowych, człowiek, który dziś służy jako duchowy zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, był szpiegiem ZSRR.

Cyryl, który jest jednym z głównych zwolenników wojny na Ukrainie, na początku lat 70. mieszkał w Genewie, oficjalnie jako przedstawiciel Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Światowej Radzie Kościołów (ŚRK). Rosyjskie tajne służby nadały mu kryptonim "Michajłow". Miał wpływać na sobór kościołów w interesie Związku Radzieckiego. Jego celem było zachęcenie ŚRK do krytykowania USA i ich sojuszników oraz pokazanie, że w ZSRR rzekomo istnieją swobody religijne.

Rosyjska Cerkiew Prawosławna odmówiła komentarza w sprawie działań szpiegowskich Cyryla w Szwajcarii, podczas gdy ŚRK stwierdziła, że nie ma na ten temat żadnych informacji.

Czytaj też:

Patriarchat Moskiewski o oczekiwaniach wobec papieża Leona XIVCzytaj też:

Cyryl przewodniczył liturgii świątecznej w obecności Putina. "Zwycięstwo dzieli"