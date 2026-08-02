Kto może być Polakiem?
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Opinie
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Kto może być Polakiem?

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Flaga Polski
Flaga Polski Źródło: Pexels / SHOX ART
Krew czy świadomy wybór? Kto w dobie masowych migracji ma prawo nazywać się Polakiem? Rządowa strategia naiwnie odrzuca asymilację na rzecz „integracji”. Warto przypomnieć sobie starą prawdę: Polakiem jest ten, kto przyjmuje na siebie polskie obowiązki.

W swoim najnowszym filmie na Facebooku i Instagramie młoda dziewczyna chwali się różnymi płodami rolnymi. Pokazuje dorodną cukinię, papryczki, kapustę, wyrośnięty słonecznik, ziemniaczki, maliny, agrest. „Kocham polskie lato!” – deklaruje na koniec. W tle powiewa należąca do gospodarstwa biało-czerwona flaga. Nie byłoby w tym nic niezwykłego – film, jakich setki tysięcy w mediach społecznościowych – gdyby nie to, że bohaterka wideo nie ma rysów nie tylko słowiańskich, lecz także europejskich. Jest na pierwszy rzut oka klasyczną Azjatką, skądinąd bardzo urodziwą. Po polsku mówi znakomicie, choć wciąż z lekkim akcentem. Nazywa się Vyera Nguyen Thi Yen Vy, w skrócie Vy, i jest Wietnamką, zapewne najpopularniejszą dzisiaj w Polsce za sprawą swoich materiałów w mediach społecznościowych.

Do Polski przyjechała jako nastolatka, ściągnięta przez rodziców. W jednym z filmów wspominała, jak wpadła niemal w rozpacz, gdy tata powiedział jej: „Vy, ty już tam [do Wietnamu] nie wrócisz”. Ogromnym wysiłkiem było zdanie matury, bo przecież konieczne było nauczenie się polskiego. Ale na maturze się nie skończyło – Vy niedawno została magistrem.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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