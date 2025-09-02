Sikorski ujawnił, o czym rozmawiał z Rubio. "Zabiegałem, by USA zaprosiły nas do tego grona"

We wtorek w Miami minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Marco Rubio. Politycy wspólnie wręczyli Nagrodę Solidarności im. Lecha Wałęsy.

Laureatką została kubańska dysydentka Berta Soler Fernandez, która stoi na czele ruchu "Damy w Bieli" – grupy pierwotnie złożonej z żon i krewnych więźniów politycznych. W imieniu aktywistki nagrodę – statuetkę oraz milion złotych – odebrała inna przedstawicielka organizacji.

Sikorski przed spotkaniem Nawrocki – Trump: To będzie sukcesem

– Wręczenie Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy było także okazją do rozmów na temat bieżącej agendy bardzo dobrych stosunków polsko-amerykańskich – powiedział Radosław Sikorski w rozmowie z dziennikarzami. Szef MSZ zdradził, że jednym z tematów jego rozmowy z sekretarzem stanu USA Marco Rubio była kwestia "przeglądu sił amerykańskich w Europie". – Jestem przekonany, że będzie nas wspierał w tym jutro w Białym Domu prezydent Karol Nawrocki – oznajmił Sikorski.

– Sukcesem jego specjalnych stosunków z ruchem MAGA i z prezydentem Trumpem osobiście będzie to, czy Stany Zjednoczone zwiększą swoją obecność w Polsce, a brakiem sukcesu byłoby, gdyby ją zmniejszyły – zaznaczył.

Sikorski w Miami: Zabiegałem, by USA zaprosiły nas do G20

– W związku z tym, że Polska weszła do klubu gospodarek bilionowych, zabiegałem też o to, by Stany Zjednoczone, sprawując prezydencję w grupie G20 w przyszłym roku, zaprosiły nas do tego grona – oświadczył wicepremier Radosław Sikorski.

– Mamy do tego prawo nie tylko już jako jedna z 20 największych gospodarek świata, ale także jako kraj, który prezentuje argument polityczny i intelektualny. Bo jesteśmy tym krajem, który dokonał udanej transformacji od gospodarki planowej do gospodarki wolnej. Jesteśmy przykładem do naśladowania dla innych – dodał.

