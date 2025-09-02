Tusk: Polska trafiła do grona państw-bilionerów

– Często słyszymy, że nie umiemy się pochwalić, mówić o tym, co Polsce się udaje. A faktem absolutnie historycznym jest to, że Polska w ostatnich dniach trafiła do bardzo ekskluzywnego grona państw-bilionerów – stwierdził Donald Tusk, odnosząc się do informacji o tym, że nominalny polski PKB przekroczył barierę biliona dolarów. "PKB Polski urósł w drugim kwartale realnie o 3,4 proc. rok do roku" – podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

– Wiem, że to są abstrakcyjne statystyki, ale robi wrażenie. Jest 20 takich państw na świecie. Na 195 państw 20 należy do tego klubu bilionerów i to nie jest na pewno nasze ostatnie słowo. To od nas wszystkich będzie zależało, czy będziemy kontynuowali ten marsz w górę tak efektywnie – powiedział premier.

Polska lepsza niż Niemcy

Tusk wskazał, że "druga statystyka jest naprawdę uderzająca i interesuje naprawdę wszystkich". – To jest statystyka, w jakim państwie w jakim tempie ludziom przybywa w ich portfelu. Nazywa się to realnym dochodem rozporządzalnym per capita, czyli dochód, który jest w dyspozycji każdego z obywateli – poinformował szef rządu.

Następnie pokazał kartkę z wykresem, na którym Polska znajduje się na szczycie. – Ten wzrost mamy absolutnie rekordowy, bijemy wszystkich na głowę. To jest wzrost od końca 2023 r. do końca pierwszego kwartału 2025 r. To się w zasadzie pokrywa z czasem naszych rządów. Mam też taki prezencik, domyślicie się dla kogo – dodał Tusk.

Polityk wskazał na wykresie najpierw na samą górę, gdzie znajdowała się Polska, a następnie na sam dół, gdzie był słupek, który pokazywał wzrost w Niemczech. – Tak że wszyscy mamy powód do satysfakcji, a ja pewnie jakoś szczególnie mocniej niż inni. Na dziś to tyle dobrych wiadomości, przejdziemy do pracy – podsumował kpiąco szef rządu.

Czytaj też:

"Prezydent wie dokładnie od nas". Tusk o wizycie Nawrockiego w USA