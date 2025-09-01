Oto sytuacja polskiej gospodarki. Wyraźny trend

"Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w II kwartale 2025 r. zwiększył się realnie o 3,4 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 3,2 proc. w analogicznym kwartale 2024 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego)" – czytamy w komunikacie.

Tyle wyniósł wzrost PKB

Według szybkiego szacunku, wzrost PKB w tym ujęciu w II kw. Wyniósł 3,4 proc.

W II kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,0 proc. – podał też Urząd.

Możliwy wzrost. Nowa prognoza

Wzrost gospodarczy w Polsce może sięgnąć 3,2 proc. w 2025 r. z ryzykiem w górę, co oznacza, że Polska może stać się najszybciej rozwijającą się gospodarką wśród 8 krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE8) – prognozuje Erste Group.

"Po zapoznaniu się z wstępnymi szacunkami za II kwartał 2025 r. pragniemy zwrócić uwagę na korekty naszych prognoz wzrostu gospodarczego na pozostałą część roku i kolejne lata. Gospodarka czeska wzrosła o 0,2 proc. kw./kw. I 2,4 proc. r./r. Chociaż tempo wzrostu kwartalnego znacznie spadło w porównaniu z 0,7 proc. odnotowanym w pierwszym kwartale (z powodu spadku zapasów eksportowych), pierwsza połowa roku była silna, co przekłada się na ryzyko wzrostu naszej obecnej prognozy na 2 proc. w 2025 r. Polska jest na dobrej drodze, aby stać się najszybciej rozwijającą się gospodarką w regionie, a nasze obecne prognozy na 2025 r. wynoszące 3,2 proc. są obarczone ryzykiem wzrostu" – czytamy w "Growth Navigator after 2Q25 GDP".

Podkreślono, że Polska też jest na dobrej drodze do solidnego wzrostu, a gospodarka wzrosła o ponad 3 proc. w pierwszej połowie roku (3,4 proc. r/r w II kwartale 2025 r. po wzroście o 3,2 proc. r/r w I kwartale 2025 r.).

