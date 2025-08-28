Dobra wiadomość dla Polski. Radzimy sobie lepiej niż strefa euro

Wskaźnik koniunktury dla przemysłu wyniósł -16,7 pkt wobec -16 w poprzednim miesiącu, dla sektora usług wyniósł -2,9 pkt wobec -3,6 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł 1,3 pkt wobec -2,5 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej wyniósł 1,3 pkt wobec -2,5 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym sięgnął -18,6 pkt wobec -17,9 pkt miesiąc wcześniej.

Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku Polski wyniósł w sierpniu br. 101,9 pkt wobec 102,3 pkt w poprzednim miesiącu.

Tak wygląda sytuacja w strefie euro

Z kolei wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) w strefie euro wyniósł 95,2 pkt w sierpniu br. wobec 95,7 pkt w poprzednim miesiącu, podała Komisja Europejska (KE).

Konsensus rynkowy wynosił 95,9 pkt.

Wskaźnik koniunktury dla przemysłu wyniósł -10,3 pkt wobec -10,5 w poprzednim miesiącu, dla sektora usług wyniósł 3,6 pkt wobec 4,1 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł -15,5 pkt wobec -14,7 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej wyniósł -6,5 pkt wobec -6,6 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym sięgnął -3,5 pkt wobec -3,1 pkt miesiąc wcześniej.

Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku strefy euro wyniósł w sierpniu br. 97,8 pkt wobec 97,5 pkt w poprzednim miesiącu.

Wzrost gospodarczy. Polska może być w czołówce

Wzrost gospodarczy w Polsce może sięgnąć 3,2 proc. w 2025 r. z ryzykiem w górę, co oznacza, że Polska może stać się najszybciej rozwijającą się gospodarką wśród 8 krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE8) – prognozuje Erste Group.

"Po zapoznaniu się z wstępnymi szacunkami za II kwartał 2025 r. pragniemy zwrócić uwagę na korekty naszych prognoz wzrostu gospodarczego na pozostałą część roku i kolejne lata. Gospodarka czeska wzrosła o 0,2 proc. kw./kw. I 2,4 proc. r./r. Chociaż tempo wzrostu kwartalnego znacznie spadło w porównaniu z 0,7 proc. odnotowanym w pierwszym kwartale (z powodu spadku zapasów eksportowych), pierwsza połowa roku była silna, co przekłada się na ryzyko wzrostu naszej obecnej prognozy na 2 proc. w 2025 r. Polska jest na dobrej drodze, aby stać się najszybciej rozwijającą się gospodarką w regionie, a nasze obecne prognozy na 2025 r. wynoszące 3,2 proc. są obarczone ryzykiem wzrostu" – czytamy w "Growth Navigator after 2Q25 GDP".

